«Итальянские» забастовки охватывают Беларусь

«Итальянские» забастовки охватывают Беларусь9
- 29.08.2020, 14:06
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Рабочие проявляют фантазию и смекалку.
Все больше белорусских предприятий работают сейчас в режиме "итальянской" забастовки. В связи с этим телеграм-канал "Беларусь бастует" обратился к рабочим:
— Проявите фантазию и смекалку. Смотрите на всю свою работу через призму ее "итальянизации".
Итальянская забастовка - это не только безопасно и эффективно. Еще круче то, насколько креативным и интересным может быть метод их организации.
Играйте в забастовку, придумывайте методы работы, которые не приносят предприятию совершенно никакой пользы или, еще лучше, приносят вред.
Проявите для этого всю свою фантазию и смекалку.
Главное - работайте так, чтобы уволить вас было сложно или невозможно:
- заболейте неожиданно в тот момент, когда вы нужны больше всего,
- делайте работу по минимуму и на "отвали",
- работайте медленно и неохотно,
- выполняйте работу так, чтобы ее было заведомо необходимо исправлять,
- запутывайте коллег и начальство,
- вынужденно опаздывайте,
- случайно ошибайтесь, но так, чтобы не было серьезных последствий.
- на худой конец, можете просто взять административный отпуск.
К итальянским забастовкам может подключиться любой без исключения человек.
Удобство итальянских забастовок заключается в том, что вам не нужно ни заявлять своих забастовочых намерений, ни демонстрировать начальству свои политические взгляды.
За почти три недели режим Лукашенко настолько ослаб из-за всех экономических потрясений, что большинство людей недооценивает то, насколько отчаянно он блефует.
Если сейчас появится толстая прослойка итальянских бастующих, то Лукашенко уже не сможет кормить своих цепных псов, что в свою очередь неминуемо приведет к нашей победе.