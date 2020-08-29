«Итальянские» забастовки охватывают Беларусь 9 29.08.2020, 14:06

6,376

Рабочие проявляют фантазию и смекалку.

Все больше белорусских предприятий работают сейчас в режиме "итальянской" забастовки. В связи с этим телеграм-канал "Беларусь бастует" обратился к рабочим:

— Проявите фантазию и смекалку. Смотрите на всю свою работу через призму ее "итальянизации".

Итальянская забастовка - это не только безопасно и эффективно. Еще круче то, насколько креативным и интересным может быть метод их организации.

Играйте в забастовку, придумывайте методы работы, которые не приносят предприятию совершенно никакой пользы или, еще лучше, приносят вред.

Проявите для этого всю свою фантазию и смекалку.

Главное - работайте так, чтобы уволить вас было сложно или невозможно:

- заболейте неожиданно в тот момент, когда вы нужны больше всего,

- делайте работу по минимуму и на "отвали",

- работайте медленно и неохотно,

- выполняйте работу так, чтобы ее было заведомо необходимо исправлять,

- запутывайте коллег и начальство,

- вынужденно опаздывайте,

- случайно ошибайтесь, но так, чтобы не было серьезных последствий.

- на худой конец, можете просто взять административный отпуск.

К итальянским забастовкам может подключиться любой без исключения человек.

Удобство итальянских забастовок заключается в том, что вам не нужно ни заявлять своих забастовочых намерений, ни демонстрировать начальству свои политические взгляды.

За почти три недели режим Лукашенко настолько ослаб из-за всех экономических потрясений, что большинство людей недооценивает то, насколько отчаянно он блефует.

Если сейчас появится толстая прослойка итальянских бастующих, то Лукашенко уже не сможет кормить своих цепных псов, что в свою очередь неминуемо приведет к нашей победе.