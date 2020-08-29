Сильные кадры с акций последних двух недель в Минске
- 29.08.2020, 14:27
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Смотрим, вдохновляемся, готовимся продолжить.
Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам накануне Марша 30 августа:
— Минчане, обходим всех соседей по подъезду, обзваниваем всех родных и друзей, напоминаем об акции. Завтра встречаемся в своих микрорайонах, поднимаем флаги, разворачиваем транспаранты и выдвигаемся в центр города.
Промежуточные точки сбора - возле выходов станций метро «Михалово», «Пушкинская», «Академия Наук», «Партизанская» в 12.30. Оттуда идем на площадь Независимости с музыкой, песнями, речевками. Поддерживаем бастующих рабочих. Останавливаемся в людных местах, ждем людей.
На площади Независимости нужно быть к 14.00.
Жители других городов, собирайтесь и формируйте автоколонны на Минск. Выдвигайтесь с запасом времени. Если вас много, то смело гудите и приглашайте других водителей на трассах присоединится к вам.
Заранее посмотрите карты и подумайте о парковках в Минске. Присоединяйтесь к колоннам, которые идут в центр. Если есть флаги ваших городов или плакаты с их названиями - разворачивайте.
Те, кто остается в своих городах, выходите в центр в 14.00 и поддержите Марш.