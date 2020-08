Специалисты выяснили, как не позволить коронавирусу образовать тромбы в сосудах 29.08.2020, 14:50

Пациентов во время исследования поделили на три группы.

Коронавирус повышает риски образования сгустков крови у некоторых пациентов.

Новое исследование, проведенное в США, показало, что своевременное применение препаратов для разжижения крови может в значительной степени сократить такой риск.

Как пишет Bild (перевод - unian.net) речь идет об уменьшении угрозы смерти от такого воздействия COVID-19 на 50%.

Результаты исследования были опубликованы в медицинском издании Journal of the American College of Cardiology.

Также исследователи установили, что разжижители крови могут сократить риск появления потребности в подключении к системам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) примерно на 30%.

Немецкое издание поясняет, что американские врачи проанализировали данные за март и апрель о пациентах пяти больниц, входящих в медицинскую сеть Mount Sinai Group. В общем, они проверили информацию о 4389 людях с COVID-19.

Пациентов поделили на три группы: тех, кто не получал разбавители крови, тех, кто принимал такие препараты, и пациентов, которые принимали меньшие дозы для профилактики.

Результаты исследования оказались неожиданными. В случае людей, принимавших разжижители крови для профилактики, риск умереть от появления тромбов сократился на 50%.

Вдобавок, в обеих группах, принимавших такие лекарства, наблюдалось существенное уменьшение случаев подключения к системам ИВЛ. В частности, такой риск для тех, кто принимал их терапевтически, уменьшился на 31%.

А для людей, которые употребляли меньшие дозы для профилактики - на 28%. Читайте также Инсульт при коронавирусе в восемь раз вероятней, чем при гриппе

Однако, ученые обнаружили и побочное действие. У 3% пациентов, принимавших разжижители в ходе лечения, возникали кровотечения.

Bild отмечает, что вскрытие 26 тел погибших от COVID-19 тоже дало определенную полезную информацию. У 11 из них врачи обнаружили признаки тромбоза, появление которого можно было предотвратить с помощью разжижителей крови.

Президент Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной помощи (DIVI) Уве Янссенс одобрительно оценил выводы нового американского исследования.

По его словам, в медицинских кругах давно известно о том, что образование тромбов - это распространенное осложнение при заражении коронавирусом. По его словам, в Германии действуют определенные рекомендации по предотвращению таких эффектов.

Что известно о влиянии коронавируса на сердечно-сосудистую систему?

Ученые выяснили, почему COVID-19 вызывает инсульты. Причиной оказалось образование тромбов в сосудах, которые также провоцируют инфаркты у больных.

В общем медики назвали семь осложнений после коронавируса, которые могут остаться на всю жизнь. Среди них образование тромбов, рубцов на легких и почечная недостаточность.

Многим людям так и не удалось вернуть себе старое здоровье после выздоровления. Издание CNN предостерегало: коронавирус - не респираторная болезнь, он вредит всему телу. Фактически COVID-19 способен навредить каждому человеческому органу.