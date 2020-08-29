Геннадий Федынич: Монополия Орды должна быть разрушена 1 29.08.2020, 15:57

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ФОТО: praca-by.info

Сегодня очень важно, чтобы у каждого проснулась гражданская позиция, чувство солидарности, взаимопомощи.

Сайт praca-by.info обратился к лидеру профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и попросили его прокомментировать последние события.

– Создается впечатление, что наниматели получили указание вычислить на предприятиях по пять-десять человек наиболее активных и уволить их невзирая на профессиональные качества и популярность в коллективах. Также запускаются фейки , будто бы на тех, кто выходит из провластных профсоюзов принадлежащих к Федерации профсоюзов, не распространяется действие коллективного договора. Это ложь. В Трудовом кодексе (ТК) Беларуси предусмотрено распространение коллективных договоров на не членов профсоюза и на членов иных профсоюзов по заявлению самого работника.

Единственное, что не распространяется на них, это средства, которые идут от взносов именно членов официальных профсоюзов, может быть какая-то материальная помощь. Что касается трудовых отношений, то люди должны знать, что статьей 14 ТК запрещается, цитирую: «Дискриминация, то есть ограничение в трудовых правах или получение каких-либо преимуществ в зависимости от пола, расы, национального и социального происхождения, языка, религиозных или политических убеждений, участия или неучастия в профсоюзах или иных общественных объединениях, имущественного или служебного положения, возраста, места жительства, недостатков физического или психического характера, не препятствующих исполнению соответствующих трудовых обязанностей, иных обстоятельств, не связанных с деловыми качествами и не обусловленных спецификой трудовой функции работника».

Это должны четко знать наниматели. Это должны знать рабочие. Если люди подверглись дискриминации то, естественно, надо обращаться в суды. Надо максимально озвучивать эти факты, чтобы наниматели не забывали, что законов пока еще никто не отменил и как бы они не пытались такие факты назвать или оправдать им не должно быть места. Вот еще, что сегодня возмущает — это если директор тоже член профсоюза, но при этом увольняет своего товарища по профсоюзу, рабочего. Это абсурд! Сегодня очень важно, чтобы у каждого проснулась гражданская позиция, чувство солидарности, взаимопомощи.

Я еще раз призываю всех: не бойтесь, выходите из провластных профсоюзов, коллективные договора будут действовать. Хватит кормить армию чиновников от официальных профсоюзов. Те 5-7%, которые от фонда оплаты труда передаются на провластные профсоюзные комитеты, идут на их содержание, на них устраиваются различные как бы “культурно-спортивные мероприятия”. При этом совершенно забывается о правах работников, о достойной зарплате, об охране труда, о повышении квалификации работников и рабочих местах.

Для новых независимых профсоюзов, которые, я уверен, теперь будут создаваться именно вопросы защиты законных прав членов профсоюзов на рабочих местах должны стать приоритетными.

Еще хочу напомнить, что все профсоюзы имеют равные права. Статья 26 Закона Республики Беларусь о профсоюзах указывает, что “незаконное ограничение прав профсоюза и создание препятствий им в реализации своих полномочий не допускается”. Наниматель должен это знать. Будут создаваться новые профсоюзы и наниматель обязан будет предоставлять им юридический адрес на предприятиях, для того чтобы они вели свою работу в соответствии с законодательством, на равных условиях с теми, которые там существовали прежде, если они еще существуют.

Лукашенко заявил, что он готов встречаться с представителями трудовых коллективов. Но представители трудовых коллективов, это не провластные бюрократические “профкомы”. Это люди, которым трудящиеся доверяют, которых они сегодня выбрали в стачечные комитеты, выдвинули своими лидерами. Они — полномочные представители трудовых коллективов. Но не знаю, захотят ли они теперь разговаривать с Лукашенко. Если власть хочет договориться с рабочими, она должна говорить с ними как с равными. На самом деле не рабочие зависят от власти, а ее существование держится на труде миллионов белорусов.

- Является ли создание стачком на предприятии законным? Известны факты преследования только за сам факт создания стачкома.

- Требования, которые сейчас выдвигают работники и создаваемые ими стачечные комитеты, носят политический характер.

В ТК у нас расписано как проводить забастовки, когда коллектив выдвигает экономические требования. Но не прописано, что делать, в случае, когда требования носят политический характер. В Беларуси, выдвигать политические требования не запрещено. Нигде нет также запрета на создание стачечных комитетов. Естественно, при выдвижении политических требований та схема, которая прописана в ТК Беларуси и касается только социально-экономических требований не дееспособна. Тем не менее право на забастовку и, соответственно, на создание стачкомов у трудящихся есть. Оно закреплено в Конституции в статье 41.

Создание стачкомов целесообразно еще и потому, что профсоюзы по Закону о профессиональных союзах не имеют права выдвигать политические требования. Профсоюз, на этом основании, легко ликвидировать. Для стачкомов такого запрета не существует. Они имеют большую свободу действия.

Важно, чтобы в стачкомы выдвигались достойные, активные и пользующиеся доверием коллектива люди. Созданный сегодня стачком окажется необходимым и в дальнейшем. Если в ближайшее время в стране не начнутся реформы, социально-экономическое положение неминуемо будет ухудшаться. Тогда даже те, кто сегодня не решается поддержать политические требования, охотно добавит их к экономическим. Ведь на самом деле, одного без другого не бывает.

- Представим себе работников, которые выходят из провластного профсоюза. Они остаются незащищенными. Создавать новый профсоюз довольно сложная процедура. Что им на этом этапе делать дальше?

- Первое, что я настоятельно рекомендую, это выбрать один из существующих независимых профсоюзов. Чтобы быть защищенным нужно вступать в независимые профсоюзы. Вот их список: Белорусский независимый профсоюз (БНП), Свободный профсоюз металлистов (СПМ), Свободный профсоюз Белорусский (СПБ), Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП). При этом нужно внимательно ознакомиться с уставами этих профсоюзов. На профсоюзных сайтах это все есть. Надо, чтобы профессия соответствовала уставным нормам профсоюза, иначе это может вызвать проблемы. Например власти придерутся, что учителя не имеют права вступить в профсоюз металлистов. Наш профсоюз РЭП уникальный. Наш устав позволяет принимать работников любых отраслей экономики, безработных и студентов. И мы будем этим пользоваться для того чтобы защитить людей и создать им, при необходимости, возможность по организации новых профсоюзов у себя на предприятиях и в организациях. Я думаю, что одной из важных побед сегодняшней ситуации будет разрушение монополии, которую присвоила себе провластная Федерация профсоюзов Беларуси, возглавляемая доверенным лицом Лукашенко, господином Ордой.

Еще раз подчеркну: вход и выход из любого профсоюза свободный. Знаю, многим пришлось писать заявление о вступлении в официальный профсоюз, прежде чем заявление о приеме на работу. Время добровольно-принудительных мер прошло. Проявите свою гражданскую позицию и не поддерживайте рублём тех. кто вас, по сути, предал. Оставьте “вождей” без армии!

- Куда обращаться тем, кто хочет вступит в профсоюз РЭП?

- Они могут обращаться к нашим региональным руководителям во всех областных центрах, помимо этого в Бобруйске, в Орше в Слониме, в других городах. На сайте профсоюза РЭП, в бюллетене “Рабочая Салідарнасць” есть телефоны и адреса. Не стесняйтесь спрашивать, приходите. Мы никого ни к чему не принуждаем. Я убежден что трудящиеся должны сами выбирать или создавать свой профсоюз, без нанимателя,а мы должны помочь им самоорганизоваться. Двери РЭПа для них всегда открыты.

Те, у кого возникают проблемы с работодателями из-за участия в протестах, забастовках, из-за выхода из профсоюзов Федерации, в профсоюзе РЭП окажут юридическую помощь, даже если они не члены профсоюза РЭП. Мы готовы помочь любому гражданину который сегодня оказался в трудной ситуации.