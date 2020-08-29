НАТО ответило на заявления Лукашенко 14 29.08.2020, 16:11

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Все действия Альянса носят сугубо оборонительный характер.

Силы Североатлантического альянса в Балтийском регионе имеют оборонительный характер и были развернуты до кризиса в Беларуси, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, сообщает "Интерфакс".

"Наши развертывания в Балтийском регионе на территории союзников по НАТО носят оборонительный характер, они предшествовали кризису в Беларуси, и мы действуем прозрачно в том, что касается боевой подготовки и учений, которые планируются на долгосрочный период", - сообщила Лунгеску в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления Лукашенко об угрозе на западных границах и о стремлении НАТО использовать его страну как "трамплин в Россию".

В качестве примера Лунгеску привела развертывание системы дальнего радиолокационного обнаружения AWACS НАТО для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время тренировок.

Она сослалась при этом на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс остается бдительным и готов защищать всех союзников.

Накануне Лукашенко в своих высказываниях не исключил превращения республики в театр военных действий.