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В воскресенье станет теплее

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  • 29.08.2020, 16:36
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В воскресенье станет теплее

В последние дни лета в Беларуси будет хорошая погода.

В воскресенье, 30 августа, станет теплее. Ночью ожидается +11…17°С, днем от умеренно теплых +19°С на севере страны до по-летнему жарких +32°С на юге. Кое-где пройдут дожди и прогремят грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

В последний день календарного лета, в понедельник, 31 августа, все еще будет очень тепло: ночью до 20 °C, днем по стране температура будет подниматься 26 °C на севере и +32°С на юге. Местами по стране пройдут короткие летние дожди, кое-где с грозами.

Во вторник, 1 сентября, дожди почти везде прекратятся. Ночью +7…16°С, днем от +16°С по западу до +28°С по юго-востоку страны.

И начнется осень.


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