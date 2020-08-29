В воскресенье станет теплее 1 29.08.2020, 16:36

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В последние дни лета в Беларуси будет хорошая погода.

В воскресенье, 30 августа, станет теплее. Ночью ожидается +11…17°С, днем от умеренно теплых +19°С на севере страны до по-летнему жарких +32°С на юге. Кое-где пройдут дожди и прогремят грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

В последний день календарного лета, в понедельник, 31 августа, все еще будет очень тепло: ночью до 20 °C, днем по стране температура будет подниматься 26 °C на севере и +32°С на юге. Местами по стране пройдут короткие летние дожди, кое-где с грозами.

Во вторник, 1 сентября, дожди почти везде прекратятся. Ночью +7…16°С, днем от +16°С по западу до +28°С по юго-востоку страны.

И начнется осень.