В Беларуси родители забирают детей из школы 6 29.08.2020, 16:49

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В нашей стране возможно получить аттестат в домашних условиях.

В этом учебном году определенное количество детей останется дома, где будет обучаться по индивидуально составленным программам. Так семьи убегают от «уравниловки» в получении знаний, от выполнения планов, БРСМа и сборов на новые школьные окна. Альтернативу предлагает проект «Школа мечты», созданный после выборов в стартап хабе «Имагуру», передает «Белсат».

Неформальное высшее образование в Беларуси уже существует – это и платные курсы колледжа ECLAB, и бесплатное дополнительное образование в Летучем университете. Множество предложений и в получении диплома путем онлайн-обучения. От государственной программы образования эти формы обучения отличает гибкость, индивидуальный подход к студенту, современные знания и возможность равноправного диалога с преподавателями.

Родители хотят перемен для своих детей и в обязательном среднем образовании. Традиционная белорусская школа отпугивает устаревшей учебной программой и учебниками, на которые сетуют не только дети, но и учителя. Как школьную программу, так и детей ставят в плановые, а часто идеологические границы. Детей заставляют записываться в БРСМ, создавать показную массовку из учеников на матчах, что не воспитывает свободного и сильного характера и не нравится многим родителям.

Фото: «Белсат»

Выходом может стать альтернативное обучение, где ударение было бы на качественное образование, уважение, открытость и право выбирать.

Первая в Беларуси инициатива, которая взялась за поиск неформальных возможностей – платформа «Свободная школа». Она существует только 15 дней, а уже собрала вокруг себя почти 2000 родителей и педагогов, некоторые из которых объединяются в кооперации для неформального обучения детей.

На встрече с теми, кто ищет альтернативу, основательница «Свободной школы» Виктория Онахова-Журавлева предложила:

Фото: «Белсат»

«Мы можем собираться вместе, озвучивать свой запрос обществу, школе и искать способы реализации. Я предлагаю объединяться в небольшие кооперации, искать учителей, помещения или онлайн-обучение.

Детям необходимо предоставить информацию, в которой они действительно нуждаются. К тому же надо снижать давление на наших детей со стороны системы образования, администрации школы, учителей, позволять искать себя в учебном процессе».

Виктория рассказала, что уже появляются такие кооперации. Во Фрунзенском районе несколько групп готовы начать заниматься с 1 сентября. Родительские чаты можно найти на специальной карте.

«Я наблюдаю кризис в системе образования Беларуси. Решение переводить детей на другие формы обучения даст яркий сигнал, что нам не подходит то, что предлагает школа. Мы все заложники этой системы: и родители, и дети, и учителя. В этом году я поняла, что так больше не может продолжаться.

Я не хочу, чтобы мои дети оставались в условиях эмоционального давления, чтобы школа навязывала какие-то паттерны, чтобы нужно было брать дополнительное образование для моих детей», – поделилась основатель инициативы.

Фото: «Белсат»

У Виктории 13 детей, 8 из них в этом году будут обучаться дома самостоятельно.

«Я имею опыт, когда два моих сына учились дома по индивидуальному плану. Это были лучшие школьные годы в их жизни. Дети боялись идти в школу, искали способы не сталкиваться с травматическими для них событиями в школе. Всплывает вопрос, не слишком ли большую цену мы платим за вот эти удостоверения и аттестаты».

«Надо побороться, но неформальное обучение возможно» … – уверяет адвокат Екатерина Сельвестрович.

«Страх, который бывает при взаимодействиях со школьной администрацией, часто вызван тем, что родители не знают своих прав. Статья 31 Кодекса об образовании говорит, что каждый ученик имеет право на обучение по индивидуальному плану. Родители имеют право обратиться с заявлением в учреждение образования. В течение 20 дней руководитель принимает решение».

Фото: «Белсат»

Екатерина объясняет, что норм в законодательстве по этому вопросу мало и четких критериев, почему ребенок может изменить форму обучения, а почему нет, нету. Например, у вас могут быть такие аргументы:

- у вас маленький ребенок, старшего возить в школу нет возможности,

- один из родителей имеет разъездной тип работы,

- ребенок занимается в творческой или спортивной студии,

- ребенку психологически трудно обучаться в коллективе,

- эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса.

«Всегда нужно подготовиться юридически. Вы должны понимать, какие вы имеете права, какие обязанности имеет школа и как вы можете настаивать на своем выборе. Я придерживаюсь того, чтобы детально расписывать, почему ребенок не может посещать занятия, подать заявление и приложить максимум документов и справок», – считает Екатерина.

Фото: «Белсат»

Организовать индивидуальный план и аттестацию ученика – обязанность администрации школы. Каким образом – зависит от образовательного учреждения. Обычно для аттестации по предмету нужно не менее трех оценок. Екатерина подсказывает – чтобы подобрать наилучший план обучения, следует поддерживать контакт с учителями.

«В каких-то школах почти еженедельно надо писать контрольные, где-то надо выполнить задание дома и прислать педагогу, где-то обязательное присутствие на квартальной контрольной. Школы не очень охотно идут на такие уступки. Я бы советовала прежде всего прийти к директору, немного успокоить его. Это уже более психологический момент взаимодействия с администрацией».

Иногда администрация давит на родителей угрозой признания социально опасного положения ребенка. Это абсолютно не так. В законодательстве единственный показатель социально опасного положения, касающийся школы, звучит так:

Фото: «Белсат»

«Родители препятствуют получению ребенком обязательного общего базового образования (в любой форме его получения)». Мы все понимаем, что препятствия нет. Призываю всех реагировать на это. Единственное, чего боится школа как администрация – это письменные заявления. То же касается процесса аттестации. Если вы понимаете, что есть какое-то психологическое давление, вопрос нужно выносить на уровень руководителя. Чаще всего на этом давление заканчивается. Нужна отвага, уверенная позиция. У меня совет, чтобы родители вдавались в юридические основания своих требований. Лучше проконсультируйтесь с юристами, адвокатами. Если администрация имеет свои аргументы, то просите обосновать их правовыми нормами».

Как же обучаться вне стен школы?

Анастасия Базар, создательница семейных кооперативов, предлагает несколько вариантов:

«Есть семейное образование, когда родители самостоятельно обучают. Самый распространенный вариант – семейные кооперации, когда несколько семей нанимают педагога, которому платят, как репетитору. Это абсолютно легально. Есть вариант перевода в частные школы, где уже будет подготовлен индивидуальный план».

Представители некоторых частных школ во время специальной конференции озвучили учителям и родителям свои предложения. С 1 сентября заработает SMART school. Пока что набирают только 1-3 классы. LUCh предлагает набор в 5, 6 и 7 классы. О гибридном или полностью онлайн-обучении рассказали представители школ Prime и «Айтиландия».

«Кроме школьной программы мы предлагаем предметы, которые нужны в реальной жизни. Это ораторское мастерство. Математика с элементами финансовой образованности. Это вещи, которые понадобятся ребенку: как приобрести телефон, лучше взять в рассрочку или накапливать деньги. Это то, что мы стараемся развивать», – рассказывает Татьяна Курец, директор онлайн-школы «Prime».

Валерия, пришедшая на конференцию со своим сыном, с формой обучения еще не определилась:

Фото: «Белсат»

«Нас отпугивает, что для 3-го класса пока что не очень много предложений, наборы с 5-го класса. Останавливает и стоимость обучения – от 500 долларов в месяц. На фоне последних событий (наша школа не очень хорошо себя показала в этой ситуации) мы задумались о том, чтобы перейти в семейную кооперацию или в частную школу. Я надеялась сегодня с кем-то познакомиться и создать кооперации. Уже есть чаты по районам, куда присоединяются люди, которым это интересно. Будем работать в этом направлении».

Фото: «Белсат»

Первую четверть Валерия еще собирается отдавать сына в школу, но видит в государственных учреждениях образования много недостатков:

«Отсутствие развития, не только умственного, но и культурного. Школа также устанавливает рамки. Не все дети способны в таких рамках получать качественное образование и развиваться. Моего сына это касается. Он очень активный и творческий. Иногда ему трудно противостоять тамошней ограничительной системе».