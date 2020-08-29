Белорусский футболист Шкурин заявил, что не будет приезжать в страну при Лукашенко

Белорусский футболист Шкурин заявил, что не будет приезжать в страну при Лукашенко5
- 29.08.2020, 16:59
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Он написал на белорусском языке письмо в АБФФ об отказе выступать за сборную.
Председатель АБФФ Владимир Базанов прокомментировал ситуацию с нападающим ЦСКА Ильей Шкуриным, который ранее сделал громкое заявление: футболист отказался выступать за сборную Беларуси, пока в стране будет президентом Александр Лукашенко, передает tut.by.
Как рассказал глава АБФФ, игрок прислал в федерацию письмо на белорусском языке, в котором не только отказался выступать за команду, но и приезжать в страну при Лукашенко.