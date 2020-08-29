«Принял решение не финансировать пособников власти» 7 29.08.2020, 17:11

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В Бобруйске сотрудник колледжа вышел из провластной федерации профсоюзов.

26 августа сотрудник Бобруйского государственного автотранспортного колледжа Е.К.Тетрадзе Виктор Черныш подал заявление о выходе из состава прогосударственной Федерации профсоюзов Беларуси, пишет сайт praca-by.info.

- Узурпация власти, отказ госорганов от воли народа в результате проведённых выборов президента, последующих действиях, нарушение длинного ряда статей Конституции РБ, монополизация государством на идеологию, на право мыслить и говорить. Поддержка данной власти Федерацией профсоюзов Беларуси (ФПБ) привела меня к решению покинуть ФПБ , а также отказаться от финансирования ФПБ в виде членских взносов, удерживаемых с моей и без того мизерной заработной платы. Я не призываю ни врачей, ни учителей, ни работников культуры, ни рабочих разных специальностей и других поступать также. Это мое мнение, убеждение , свободное выражение… мое решение и только мое… И принял решение не финансировать пособников власти, не выражающих волю народа, Федерацию профсоюзов Беларуси. И пусть там вчера было 4000 000 членов, но зато сегодня – 3 999 999, – пояснил мотивы своего поступка Виктор Черныш.