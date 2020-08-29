Как бюджетников гоняют на пролукашенковские митинги за их же собственный счет 23 29.08.2020, 17:38

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Приходится платить даже за проезд.

Людмила Мирзаянова рассказала в «Фейсбуке» историю, что бюджетников сгоняют на пролукашенковский митинг за их собственный счет.

- Знакомая работает в ломбарде. Людей приходит много. Пока суть да дело, рассказывают жизненные истории. На днях женщина, чуть не плача, поделилась своей бедой. Муж - военный. Голосовал досрочно по приказу, понятно за кого. Она голосовала против Лукашенко. И вот ее, как и других работников госпредприятия, давай гонять в Минск на провластные митинги. Гонят силой, без учета желания, идейной позиции, не зависимо от того, ты голосовал за власть или против ее. Денег на проезд не дают. Объясняют, нет денег у власти, нет. А дорога из Молодечно в Минск и обратно не копеечку стоит. И вот отдаешь свои кровно заработанные на этот провластный шабаш, возмущается женщина.