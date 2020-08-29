Участницы Женского марша призвали прийти завтра на Марш мира и независимости 29.08.2020, 18:09

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Минск, 14.00. Площадь Независимости.

Участницы Женского марша призвали минчан завтра встречаться в своих микрорайонах и организованно идти в центр города, на площадь Независимости к 14.00, передает телеграм-канал “Баста!”.

Минчане, обходим всех соседей по подъезду, обзваниваем всех родных и друзей, напоминаем об акции. Завтра встречаемся в своих микрорайонах, поднимаем флаги, разворачиваем транспаранты и выдвигаемся в центр города.

"Промежуточные точки сбора - возле выходов станций метро "Михалово", "Пушкинская", "Академия Наук", "Партизанская" в 12.30. Оттуда идем на площадь Независимости с музыкой, песнями, речевками. Поддерживаем бастующих рабочих. Останавливаемся в людных местах, ждем людей.

До встречи завтра на площади Независимости на Марше", - сказала участница акции.

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