Участницы Женского марша призвали прийти завтра на Марш мира и независимости
- 29.08.2020, 18:09
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Минск, 14.00. Площадь Независимости.
Участницы Женского марша призвали минчан завтра встречаться в своих микрорайонах и организованно идти в центр города, на площадь Независимости к 14.00, передает телеграм-канал “Баста!”.
Минчане, обходим всех соседей по подъезду, обзваниваем всех родных и друзей, напоминаем об акции. Завтра встречаемся в своих микрорайонах, поднимаем флаги, разворачиваем транспаранты и выдвигаемся в центр города.
"Промежуточные точки сбора - возле выходов станций метро "Михалово", "Пушкинская", "Академия Наук", "Партизанская" в 12.30. Оттуда идем на площадь Независимости с музыкой, песнями, речевками. Поддерживаем бастующих рабочих. Останавливаемся в людных местах, ждем людей.
До встречи завтра на площади Независимости на Марше", - сказала участница акции.