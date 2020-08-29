Ученые: Переболевшие COVID-19 должны отказаться от ряда продуктов 2 29.08.2020, 18:18

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Для восстановления после инфекционных заболеваний следует придерживаться определенного питания.

Врач-терапевт рассказала, от каких продуктов должны отказаться люди, переболевшие COVID-19. По её словам, для восстановления после инфекционных заболеваний следует придерживаться определённого питания, пишет orthodox.od.ua.

Во время болезни люди теряют немало сил. Даже после того, как человек пошёл на поправку, он в течение недели, если речь идёт об ОРВИ или гриппе, может испытывать лёгкую слабость. Чтобы дать организму полноценно восстановиться, нужно правильно питаться. Следует ограничить в первую очередь употребление алкоголя, а также не употреблять жирную пищу. Не принесут пользы продукты с высоким содержанием углеводов. В первую очередь - это та пища, где содержится большое количество сахара. Нужно отказаться от кофеиносодержащих напитков, заменив их слабокислыми, например, кефиром, йогуртом и молоком. Можно пить чай, слабый настой бузины и соду с лимоном, но температура жидкости должна быть невысокой, поскольку слизистая после недуга раздражена и истончена.

Для набора сил рекомендуется готовить отварное мясо птицы, поскольку в нём содержатся легкоусвояемые жиры. В этот период организм испытывает нехватку растительных компонентов, которые можно получить в ореховом, кукурузном и подсолнечном масле.

Они способствуют при синтезе противовоспалительных компонентов - простагландинов. Также в этих продуктах содержится немало полиненасыщенных кислот.

Для укрепления иммунитета врач-терапевт советует есть свежие фрукты и овощи, пить настой шиповника. Для имеющих проблемы с артериальным давлением подойдёт экстракт элеутерококка.

Нужно дважды в день выпивать по 30-40 капель. В этот же период следует не забывать об обезвоживании. В течение дня рекомендуется выпивать трёх литров воды.