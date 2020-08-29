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Гродненки спели «Купалінку» в торговом центре

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  • 29.08.2020, 18:43
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Гродненки спели «Купалінку» в торговом центре
Фото: «Радыё Свабода»

Посетители ТЦ аплодировали девушкам и скандировали «Верым! Можам! Пераможам!», «Не забудем, не простим», «Каждый день».

Десятки жительниц Гродно спели «Купалiнку» в торговом центре «Триници» 29 августа, передает «Радыё Свабода».

Посетители центра аплодировали девушкам, скандировали «Верым! Можам! Пераможам!», «Жыве Беларусь», «Не забудем, не простим», «Каждый день».

Во время флешмоба Денис из Гродно сделал предложение своей девушке Наталье. Она ответила: «Да».

Фото: «Радыё Свабода»

Пара встречается два года. По словам Дениса, он решил рассказать Наталье то, что давно хотел, в присутствии достойных людей.

«Сейчас происходит много плохого. Хочется чего-то хорошего», - добавил он.

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»

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