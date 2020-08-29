Юрий Стыльский: У меня обостренное чувство справедливости, я борюсь с сатаной 9 29.08.2020, 19:03

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Юрий Стыльский

Народ стал народом, джина в бутылку уже не вернуть.

Хорошо известного в Бресте музыканта – руководителя панк-группы «Дай дорогу!» Юрия Стыльского – задерживали за последнее время уже дважды.

В первый раз после масштабного шествия 15 августа. Тогда Юрий несколько часов стоял на площади с большим бело-красно-белым флагом, а потом оказался во главе многотысячной колонны, которая шествовала по Бресту.

Во второй – 20 августа, по дороге домой, когда отвезли в ИВС, где он провел почти сутки. На днях его должны были судить, но процесс внезапно отложили: административное дело где-то застряло по пути из РОВД.

«Салiдарнасць» поговорила с Юрием сразу после несостоявшегося судебного заседания.

– Я переживал, когда Виктора Бабарико и Сергея Тихановского посадили. Когда встречался с друзьями и знакомыми, говорил, что не понимаю, почему мы должны разговаривать о рыбалке, если страна в огне… Наверное, в этом была моя миссия – выйти и поддержать десятки тысяч людей, своих земляков.

В милиции, где он оказался не по своей воле, со Стыльским провели «профилактическую беседу». С угрозами и напоминаниями о «недопустимости появления» на массовых акциях.

– Мне показали все статьи и последствия административного нарушения, потом уголовного, – продолжает собеседник. – Ознакомился, сняли на камеру, расписался, предупредили: если не хочу быть синим, чтоб не появлялся в таких местах, как площадь Ленина и Машерова.

Я этим следователям ответил: у меня обостренное чувство справедливости, я борюсь с сатаной. Прямо сказал: «То, что вы творите, чистейшей воды сатанизм. Беспредел. Мне, говорю, вас прямо жаль. Вам придется отвечать за все!» А они ржут в ответ: «Мы работаем в рамках закона, Юрий Иванович, сами понимаете, выполняем свою работу».

Они пытались меня на свою сторону перетянуть, представляете. Говорят, Юрий Иванович, у вас же все нормально, вы спокойно можете гулять по улицам. Что вам не нравится? Что не так? Успокойтесь, сидите дома, отдыхайте.

Душа, говорю, болит за народ, за страну. Зачем, спрашиваю их, вы бьете мирных безоружных людей, которые ничего не совершили. Что они вам плохого то сделали? В ответ тишина.

Народ стал народом, понимаете. Джина в бутылку уже не вернуть.