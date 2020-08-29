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Велопробег солидарности проходит в Радошковичах

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  • 29.08.2020, 19:14
  • 2,358
Велопробег солидарности проходит в Радошковичах

Фотофакт.

В Беларуси уже 21 день продолжаются акции протеста.

Велопробег солидарности проходит в Радошковичах.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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