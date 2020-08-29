Велопробег солидарности проходит в Радошковичах
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Фотофакт.
В Беларуси уже 21 день продолжаются акции протеста.
Велопробег солидарности проходит в Радошковичах.
Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!».
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