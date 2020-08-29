Ученые назвали лучший материал одежды для защиты от коронавируса 29.08.2020, 19:45

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Применение масок из этого материала наиболее безопасно и выгодно.

Ученые из Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета выяснили (Канада), что при нанесении SARS-Cov-2 на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградирует менее чем за сутки, пишет lenta.ua.

Кроме того, специалисты раскрыли, что применение масок из такого материала наиболее безопасно и выгодно. Так, даже три слоя футболки из чистого хлопка имеют такой же уровень защиты, как и хирургическая одежда.

Специалисты пояснили, что если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать условно считать безопасной. Как отмечают ученые, исследовать различные ткани важно, так как сейчас необходимо понимать, в каких условиях вирус выживает и гибнет быстрее всего.

При этом эксперты отмечают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса немного хуже, чем медицинская. Однако она успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.