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Свобода, равенство, сестринство: фоторепортаж с Гранд-парада женских миротворческих сил

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  • 29.08.2020, 19:58
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Свобода, равенство, сестринство: фоторепортаж с Гранд-парада женских миротворческих сил

В Гранд-параде приняли участие более 15 тысяч минчанок.

29 августа в Минске прошел Гранд-парад женских миротворческих сил, в котором приняли участие тысячи женщин.

Колонна девушек сначала выдвинулась по тротуару в сторону Октябрьской площади, но возле цирка им перегородили дорогу омоновцы. Протестующие развернулись и направились к Академии наук, но там их снова встретили силовики. В очередной раз развернувшись, толпа направилась в сторону площади Победы, но сотрудники отрезали им путь возле ЦУМа. После этого люди пошли к Комаровскому рынку.

«Еврорадио» опубликовало фоторепортаж.


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