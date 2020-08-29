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На главной улице Варшавы проходит уикенд солидарности с Беларусью

  • 29.08.2020, 20:22
  • 1,353
На главной улице Варшавы проходит уикенд солидарности с Беларусью

Концерт сегодня продлится до 22:00.

29 августа на главной улице Варшавы Новый Свят проходит уикенд солидарности с Беларусью.

Сегодня мероприятие началось в 14:00 и продлится до 22:00 по улице Новый Свят 63 (Nowy Świat Muzyki).

На импровизированной сцене выступают белорусские, польские, украинские группы и артисты.

В воскресенье, 30 августа, уикенд Солидарности с Беларусью начнется в 15:00 и продлится до 18:00 (ул. Новый Свят 63, Nowy Świat Muzyki).


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