На главной улице Варшавы проходит уикенд солидарности с Беларусью 29.08.2020, 20:22

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Концерт сегодня продлится до 22:00.

29 августа на главной улице Варшавы Новый Свят проходит уикенд солидарности с Беларусью.

Сегодня мероприятие началось в 14:00 и продлится до 22:00 по улице Новый Свят 63 (Nowy Świat Muzyki).

На импровизированной сцене выступают белорусские, польские, украинские группы и артисты.

В воскресенье, 30 августа, уикенд Солидарности с Беларусью начнется в 15:00 и продлится до 18:00 (ул. Новый Свят 63, Nowy Świat Muzyki).