Задержанные в Минске журналисты «Радыё Свабода» освобождены 29.08.2020, 21:06

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Фото: «Радыё Свабода»

Журналистов задержали на Гранд-параде женских миротворческих сил.

Журналисты белорусского бюро "Радыё Свабода" Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик, задержанные ранее в субботу правоохранительными органами в Минске, освобождены из РУВД.

"Отпустили журналистов "Свабоды" Алеся Пилецкого и Андрея Рабчика из Октябрьского РУВД" - говорится в сообщении редакции в Telegram.

Как сообщалось, журналисты были задержаны при освещении акции протеста, проходившей в субботу в Минске.

Кроме того, поступала информация о задержании в этот день сотрудников и других изданий, в частности, корреспондента Deutsche Welle и фотографа "Комсомольской правды". Спустя непродолжительное время оба они были освобождены.

Кроме того, появилась информация о задержании журналистов телеканала "Белсат".

Ранее МИД Беларуси лишил аккредитации четырех журналистов белорусского бюро "Радыё Свабода". Решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизму аккредитации МИД для иностранных журналистов, которая позволяет им работать на территории Беларуси, были лишены корреспонденты белорусской службы "Радыё Свабода" Алесь Дащинский, Олег Груздилович, Владимир Гридин и Александра Дынько.

Всего по состоянию на утро субботы МИД лишил аккредитации 17 журналистов иностранных СМИ, работающих в республике.