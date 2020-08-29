В Германии Беларусь перестали называть «Белой Россией» 29.08.2020, 21:25

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В немецких СМИ Беларусь стали называть иначе, чем называли до сих пор.

"Weißrussland" - так озаглавлена статья о Беларуси в немецкой "Википедии". И жителям Германии знакомо именно такое обозначение государства со столицей в Минске, состоящее из двух слов: "weiß" (нем. "белый") и "Russland" (нем. "Россия"). Название "Вайсруссланд" для немцев привычно, как, скажем, "Amerika". Поэтому, заметив, что в немецких СМИ после президентских выборов 9 августа все чаще встречается не Weißrussland, а Belarus, многие из тех, кто посвящен в белорусскую проблематику, были удивлены. Чем вызван такой крутой филологический поворот?

Belarus в немецком: с чего все началось

Первым использовать название Belarus в медийном пространстве Германии стало главное немецкое информационное агентство Deutsche Presse-Agentur (dpa). Такое решение было принято еще в апреле, причем по согласию и других немецких новостных агентств, ответил на запроc DW руководитель отдела коммуникаций dpa Йенс Петерсен (Jens Petersen). Все, кто пользуются услугами dpa, были проинформированы о том, что в будущем оно в своих сообщениях станет использовать официальное название Republik Belarus (Республика Беларусь) или просто Belarus (Беларусь).

К обсуждению этой не только лингвистической проблемы и принятию соответствующего решения подтолкнуло то, что на "Belarus" перешло министерство иностранных дел ФРГ, объясняет Йенс Петерсен. В МИД Германии давно использовали оба топонима, но весной дипломаты стали придерживаться единого варианта. Агенство dpa пока дает своим клиентам время привыкнуть и предлагает прагматичное решение: в новостных сообщениях к названию "Belarus" оно временно добавляет привычное "Weißrussland" в скобках.

Хронология переименования

Летом, уже ближе к выборам в Беларуси, необычное для немецкого глаза и уха название Belarus одна за другой стали использовать общественно-правовые телерадиокомпании группы ARD (в том числе немецкая редакция Deutsche Welle), общественно-правовая телекомпания ZDF, а также частные медиакомпании. Оно стало звучать в выпусках новостей на первом и втором каналах ТВ. Крупный информационно-новостной телеканал n-tv на своем сайте на следующий день после выборов даже опубликовал статью с заголовком "Warum nun von Belarus die Rede ist" ("Почему сейчас речь идет о Беларуси"). В ней говорилось о том, что "Weißrussland" лишь кажется буквальным переводом, калькой русского названия страны.

Топоним "Belarus" в немецком языке в прежние годы "продвигали" многие историки и журналисты, чья работа так или иначе связана с этой страной. Но широкой поддержки не было. "Проблема в том, что большинство немцев не знают разницу между "Россией" и "Русью". Понятие "Weißrussland" широко распространено. Я и сам его еще несколько лет назад использовал", - отмечает в интервью DW Феликс Аккерман (Felix Ackermann). Он входит в Белорусско-германскую историческую комиссию, которая была основана в начале 2020 года и включает по восемь историков из Беларуси и Германии. В июле комиссия опубликовала официальную рекомендацию, какое название правильно использовать для обозначения Беларуси в немецких текстах. "Многие журналисты приняли наши аргументы и согласились с тем, что целесообразно и важно перейти на вариант "Belarus", - объясняет историк.

Рекомендация была отправлена получателям рассылки Немецкого общества по изучению Восточной Европы, среди которых много представителей СМИ. "Кроме того я запостил эту информацию в Facebook и заметил, что это многих заинтересовало. А еще разослал в июле письма в главные редакции медиакомпаний, и многие быстро перестроились", - рассказывает Феликс Аккерман. Первым крупным печатным изданием стал известный еженедельник Der Spiegel, который, по словам историка, буквально на следующий день после отправки сообщения стал писать "Belarus".

Не только лингвистика, но и политика

Но почему название "Weißrussland" так прочно укоренилось в сознании немцев? "Weißrussland" - русицизм. Можно провести аналогию с использованием понятий "Белоруссия" и "Беларусь" в русском языке. Попытку объяснить важность использования "Belarus" Аккерман предпринял еще зимой в статье в газете Neue Zürcher Zeitung.

Для Феликса Аккермана выбор в пользу названия "Belarus" - вопрос не только лингвистики, но и политики. "То, как мы называем это государство по-немецки в 2020 году, отражает наше понимание статуса кво государственного суверенитета в Восточной Европе, - писал он в швейцарской газете. - В неправильно используемый топоним "Weißrussland" вписана семиотическая принадлежность к России". "Моя статья помогла обострить восприятие. Хотя в самом ее заголовке использовалось слово "Weißrussland" и по сей день в материалах о Беларуси это издание предпочитает прежний вариант", - отмечает историк.

Нельзя сказать, что в Германии все СМИ перешли на вариант "Belarus". Например, популярный таблоид Bild до сих пор использует привычное для масс "Weißrussland". Но все же курс сменили очень многие немецкие журналисты. "Это сигнал того, что что-то меняется и что внимание Германии обращено в сторону Беларуси. Независимо от того, как будут развиваться события, смена названия подчеркивает: мы убеждены, что белорусское общество - самостоятельный субъект и само может и должно решить, что с ним будет дальше", - считает Феликс Аккерман.

Кстати, название "Belarus" уже давно используется в английском и шведском языках. В свете протестов в Беларуси правильность топонима стала обсуждаться и в других странах. Так, по словам Феликса Аккермана, ректор Вильнюсского университета в интервью СМИ предложил более корректное понятие на литовском. Вариант "Беларусь" теперь используют и российские издания The Village, "Новая газета" и, на усмотрение самих авторов, "Медуза".