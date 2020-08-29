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Серебрянка, Шабаны и Каменная Горка вышли на вечерний протест

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  • 29.08.2020, 22:13
  • 5,296
Серебрянка, Шабаны и Каменная Горка вышли на вечерний протест

Минские микрорайоны выходят на улицы каждый день.

Сегодня в Беларуси — двадцать первый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки. Главные требования протестующих белорусов: отставка Лукашенко и немедленное освобождение всех политзаключенных.

Сегодня в Беларуси прошел Гранд-парад женских миротворческих сил. После Гранд-парада микрорайоны столицы также вышли на акции протеста.

Фото из Серебрянки, Каменной Горки и Шабанов опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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