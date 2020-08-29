Серебрянка, Шабаны и Каменная Горка вышли на вечерний протест

Серебрянка, Шабаны и Каменная Горка вышли на вечерний протест1
- 29.08.2020, 22:13
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Минские микрорайоны выходят на улицы каждый день.
Сегодня в Беларуси — двадцать первый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки. Главные требования протестующих белорусов: отставка Лукашенко и немедленное освобождение всех политзаключенных.
Сегодня в Беларуси прошел Гранд-парад женских миротворческих сил. После Гранд-парада микрорайоны столицы также вышли на акции протеста.
Фото из Серебрянки, Каменной Горки и Шабанов опубликовал телеграм-канал «Баста!».