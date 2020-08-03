Немец из Фонда Аденауэра записал новый рэп о Беларуси
- 3.08.2020, 8:19
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На этот раз политический.
Якоб Вёленштайн, глава белорусского офиса Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), записал песню, описывающую политическую ситуацию в Беларуси, от реакции на эпидемию коронавируса до нынешней президентской кампании.
В песне он призывает Германию и Европейский Союз уделять больше внимания событиям в Беларуси. «С каждым днем ситуация продолжает ухудшаться. Не «против Лукашенко», а «за Беларусь». Вот почему люди говорят, что что-то должно измениться».
В ноябре прошлого года в Интернете появился потрясающий видеоролик Вёленштайна с перечислением всего хорошего, что есть в Беларуси.