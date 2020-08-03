В Москве празднующие День ВДВ подрались с бойцами Росгвардии 11 3.08.2020, 8:26

6,266

Фото: нтв

Массовая потасовка произошла в парке Горького.

В московском парке Горького празднующие День ВДВ десантники подрались с росгвардейцами, часть дебоширов задержали. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал РЕН ТВ и «Интерфакс».

По информации канала, один из отдыхающих десантников нарушил порядок и его задержали, что не понравилось остальным празднующим. РЕН ТВ опубликовал видеозапись конфликта, на которой видно, что мужчина в тельняшке и с флагом ВДВ подошел к сотрудникам Росгвардии и ударил одного из них. Мужчину повалили на землю, после чего началась массовая потасовка.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Источник «Интерфакса» уточнил, что в результате задержали четырех человек. Один правоохранитель, по словам собеседника агентства, получил легкие травмы, ему оказали помощь на месте. По версии источника, перед началом драки правоохранители попросили бывших десантников «вести себя скромнее» и не размахивать флагом ВДВ, «мешая окружающим». Другой собеседник «Интерфакса» указал, что пострадал срочник Росгвардии, стоявший в оцеплении.

В пресс-службе центрального округа Росгвардии агентству «РИА Новости» сообщили, что росгвардейцы совместно с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка на праздничных мероприятиях в парке. Собеседник агентства отметил, что личности зачинщиков конфликта выясняются.

Директор парка Павел Трехлеб заявил ТАСС, что массовой драки не было. «Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, полиция вмешалась. Самого активного участника отвели в сторону, его товарищи попытались присоединиться, но после разъяснительной беседы конфликт был исчерпан, все его участники отпущены», — рассказал он.