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Жительница Могилева о коронавирусе: Вот и думайте, кто кого победил

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  • 3.08.2020, 8:39
  • 3,378
Жительница Могилева о коронавирусе: Вот и думайте, кто кого победил
ФОТО: «НАША НІВА»

Коронавирус никуда не делся, власти лгут.

Об этом написала читательница сайта Charter97.org из Могилева:

«Я сама из Могилёва, но последние пять месяцев жила в области, в деревне.

Дело в том, что отец заболел пневмонией, явно коронавирусной, но тестов ему не делали и он продолжал лечиться "трактором", это его можно сказать и добило, потому что в июне он просто слег. Фельдшер из ФАПа просто руками разводила, некуда положить, нет мест.

Потом к концу июня заболела мама, пневмония без кашля, иногда температура была.

Здоровый якобы человек, должна работать, иначе прогулы, а при этом она задыхалась на ровном месте просто.

Я сидела и сижу с папой, мама продолжала работать на ферме. Позавчера она умерла, дома, сказали, что сердце. Но у нее никогда не было этих проблем. Похоронить ее мы сможем не раньше чем через неделю. 

Вот и думайте, кто кого победил и кому нужно, чтобы у нас люди пахали, как скот, до смерти не смотря ни на какие болезни.

Зла не хватает».


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