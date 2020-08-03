Жительница Могилева о коронавирусе: Вот и думайте, кто кого победил

Жительница Могилева о коронавирусе: Вот и думайте, кто кого победил3
- 3.08.2020, 8:39
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Коронавирус никуда не делся, власти лгут.
Об этом написала читательница сайта Charter97.org из Могилева:
«Я сама из Могилёва, но последние пять месяцев жила в области, в деревне.
Дело в том, что отец заболел пневмонией, явно коронавирусной, но тестов ему не делали и он продолжал лечиться "трактором", это его можно сказать и добило, потому что в июне он просто слег. Фельдшер из ФАПа просто руками разводила, некуда положить, нет мест.
Потом к концу июня заболела мама, пневмония без кашля, иногда температура была.
Здоровый якобы человек, должна работать, иначе прогулы, а при этом она задыхалась на ровном месте просто.
Я сидела и сижу с папой, мама продолжала работать на ферме. Позавчера она умерла, дома, сказали, что сердце. Но у нее никогда не было этих проблем. Похоронить ее мы сможем не раньше чем через неделю.
Вот и думайте, кто кого победил и кому нужно, чтобы у нас люди пахали, как скот, до смерти не смотря ни на какие болезни.
Зла не хватает».