Авиакомпания LOT возобновила полеты в Минск 2 3.08.2020, 8:46

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В августе-сентябре планируется выполнение четырех рейсов в неделю.

В Национальный аэропорт «Минск» 2 августа из Варшавы прибыл рейс польской авиакомпании LOT Polish Airlines, первый после длительной паузы в связи с пандемией COVID-19, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как уточнили в пресс-службе, крайний пассажирский рейс авиакомпании в Минск состоялся 14 марта 2020 года.

В августе-сентябре на линии Варшава — Минск — Варшава планируется выполнение 4 рейсов в неделю: в августе - вторник, четверг, пятница и воскресенье, в сентябре – понедельник, среда, пятница и воскресенье. При этом, отмечается в пресс-службе, в расписании возможны изменения.

LOT Polish Airlines, одна из старейших авиакомпаний Европы, начала осуществлять регулярные полеты в Минск еще в сентябре 1992 г.

РУП «Национальный аэропорт Минск» - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Регулярные пассажирские перевозки осуществляют 15 авиакомпаний. Пассажирская регулярная маршрутная сеть состоит из более чем 55 направлений.