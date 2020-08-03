Такого митинга в Берёзе не помнят даже старожилы 3.08.2020, 9:17

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Пару тысяч человек пришли на митинг в поддержку Светланы Тихановской в Берёзе.

Даже самые старые активисты местной оппозиции не могут припомнить такого большого митинга альтернативных кандидатов в этом городе.

Об этом “Першаму Рэгіёну” во время трансляции рассказал ветеран БНФ Анатолий Сахаруша – таких митингов в Берёзе не было даже в 90-е.

Сложно оценить точное количество пришедших людей, возможно цифру назовут организаторы, люди говорили о примерно двух тысячах человек в пик акции.

Люди ждали саму Светлану Тихановскую, в последние два дня ходили противоречивые слухи о том, что она может приехать. Перед акцией активисты рассказали “Першаму Рэгіёну”, что кандидат в президенты прибудет в Берёзу по пути из Бреста примерно в 18:30. Люди ждали, разогреваясь речами других ораторов. Но в итоге к микрофону пришла доверенное лицо Светланы Тихановской Зинаида Михнюк и на громкой связи по телефону к людям обратилась кандидат, которая пояснила, что заехать не сможет, и на то есть причины – опасение провокаций, о которых ее кто-то предупредил.

В конце обращения к людям Светлана Тихановская пообещала в случае избрания президентом первым городом посетить именно Берёзу. Многие люди ее извинения встретили овациями. Так или иначе, после выступления Тихановской по телефону многие митингующие стали уходить.

В целом, каких-либо провокаций в Берёзе замечено не было, периметр митинга был огорожен, на входе милиция проверяла сумки, в происходящее сотрудники не вмешивались.

Речи были на различные политические темы, несколько раз упомянули политзаключенных, скандировали “Свободу!” блогеру из Берёзы Александру Кабанову, который находится в СИЗО. Были люди с портретами политзаключенных Сергея Тихановского и Павла Северинца.

Много было крепких ребят в тельняшках и голубых беретах – десантники пришли на митинг с флагами своего рода войск. 2 августа – 90-летие отмечают ВДВ. Солидарность часто проявляли автомобилисты, которые сигналили, проезжая рядом с митингом – это центральная улица города. Хотя и были нарекания на то, что площадка оказалась тесновата.

Люди стояли цепочкой, наблюдая за происходящим, даже через дорогу. А в доме напротив словно в вип-ложах наблюдали за происходящим жильцы со своих балконов. Кто-то даже вывесил бело-красно-белый флаг.

Стоит отметить, что в Берёзе было много и гостей из соседних городов – Пружан, Ивацевичей, Дрогичина, Кобрина.