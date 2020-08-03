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«Люди, слушайте свое сердце и не слушайте телевизор!»

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  • 3.08.2020, 10:09
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«Люди, слушайте свое сердце и не слушайте телевизор!»
Фото: «Белсат»

Как в Горках поддержали Светлану Тихановскую.

Пикет в Горках прошел вечером 1 августа на площадке у Ледового дворца. Там располагается вокзальный избирательный участок. С одной стороны, это место известно всем жителям Горок, но с другой – находится на окраине города. По меркам самих же посетителей, людей собралось около 350 человек, и это, по их мнению, маловато, пишет сайт телеканала «Белсат».

«Мы получили информацию очень поздно и дали объявление о пикете меньше, чем за день», – говорит редактор местной газеты «Узгорак» Галина Будная. По ее мнению, пикет для жителей Горок был неожиданностью и люди просто не успели сориентироваться. – «Перед пикетом наша статья прочитала 2000 тысячи человек. Уходя из этого я думала, что каждый приведет с собой друга и нас будет около 4000 тысяч. Но мне все равно радостно, что здесь и молодежь, и взрослые люди и пенсионеры. Я вижу много новых, совершенно неизвестных мне людей».

Участники пикета в Горках очень активно выходили высказаться к свободному микрофону. Их истории каждый раз срывали сильные аплодисменты.

Всех поразили слова женщины, представившейся Екатериной. «Я – учитель. Сегодня я работаю, а завтра-послезавтра я могу потерять место. Но мне уже нечего бояться. Я хочу учить людей, мне нравится моя работа. Но наши власти делают все, чтобы из профессии уходили достойные люди. У меня уже кум, сват, брат – все в России работают. Если меня уволят, то я продам все и тоже уеду за границу. Чтобы хорошие люди не уезжали, я предлагаю вам всем прийти на выборы 9 августа, желательно во второй половине дня и проголосовать за Светлану Тихановскую!», – очень эмоционально высказалась женщина и получила поддержку толпы в ответ.

В целом женщины намного чаще подходили к микрофону, чтобы выразить наболевшее. «Я могу много хорошего сказать об этой власти, но мне есть и за что ее покритиковать. Я буду голосовать за Свету, потому что это надежда, я надеюсь, что нас услышат, что к нам отнесутся, как к людям. Я хочу, чтобы мы были свободными и чтобы мы полюбили себя. И это возможно с другим президентом. Люди, слушайте свою душу, свое сердце, и не слушайте телевизор! Откройте свой холодильник, он не врет!», – сказала женщина, которая представилась многодетной матерью.

Люди, выходившие к свободному микрофону, часто поднимали тему детей. Они не видят здесь будущего для своих детей, им не нравится, что дети уезжают учиться и жить в другие страны. Вспоминали тему малого бизнеса и жаловались на то, что «давят» ипэшников, не дают им возможности нормально работать, хотя ИП платят налоги и создают рабочие места. С самой короткой речью выступила взрослая женщина: «Обращаюсь к Лукашенко. Он говорил, что его избрал народ и если народ попросит, то он уйдет. Так вот: пожалуйста, Александр Григорьевич, уйди с поста!», – после этих слов толпа начала скандировать «Уходи!».

«Из Горок исторически люди ездили работать и в Россию, и в Европу. В Англии и Ирландии даже наши диаспоры есть – горецкие. Я возвращаюсь с работы сюда, потому что люблю свой город и люблю свою страну. Но я ненавижу ложь, которая у нас идет от одного человека. Считаю, что в Беларуси вообще институт президентства нужно убрать, чтобы мы не зависели от одного человека», – сказал местный житель Алексей Радьков.

Оказалось, на пикет в поддержку Тихановской в Горках собрались не только местные, а также жители соседних городов – Дрибина и Мстиславля. Алесь Галактионов из Мстиславля приехал с другом. Он выразил свою поддержку Сергею Тихановскому.

«Посмотрите, что происходит. Самые достойные кандидаты были задержаны еще до выборов. Но Сергей не сломается, он выдержит. Не бойтесь перемен. Они уже идут и сейчас они не хорошие: сколько нашего населения уехало на заработки в Россию, сколько предприятий закрылось? Чего дальше бояться? Хуже не будет. Мы должны объединиться, в единстве наша мощь!», – эмоционально высказался Алесь Галактионов.

Пикет прошел без самой Светланы Тихановской, но с ее доверенными лицами и членами команды «Страна для жизни».


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