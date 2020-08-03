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Ученые описали новый вид совы

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  • 3.08.2020, 10:38
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Ученые описали новый вид совы
иллюстрационное фото

Она жила на планете около 55 миллионов лет назад.

Неполный скелет этой птицы был найден еще 30 лет назад в формации Вилвуд, в штате Вайоминг (США). Новый вид совы получил название Primoptynx poliotauros. Эта птица была размерами с современную белую сову и достигала высоты около 60 сантиметров. По словам исследователей, у этой хищной птицы были характерные лапы и когти, которые значительно отличаются в сравнении с современными птицами этого рода, пишет «Популярная механика».

У Primoptynx poliotauros было два пальца длиннее остальных, в отличие от современных сов, у которых все четыре пальца одинакового размера. Это позволяло, как предполагают палеонтологи, этим совам охотиться на своих жертв также, как это делают сегодня ястребы. Таким образом, они могли охотиться на млекопитающих среднего размера. Ученые считают, что Primoptynx poliotauros, как и другие прото-совы вымерли с появлением других хищных птиц в позднем эоцене.


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