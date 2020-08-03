Бедность в пандемию 1 Игорь Николаев

3.08.2020, 10:55

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Игорь Николаев

В России она растет, в США — снижается.

Скажете, что это ерунда какая-то? Я, конечно же, не про Россию, в которой бедность выросла, я про США, в которых она якобы упала. Впрочем, почему «якобы», это вывод, к которому пришли авторы исследования «Доход и бедность в период пандемии COVID-19» из Института Беккера Фридмана Чикагского университета.

В исследовании утверждается, что в результате беспрецедентных расходов правительства на поддержку граждан во время пандемии (до конца мая 2020 года) гражданам были выплачены пособия почти на 260 млрд долларов США, плюс 140 млрд долларов составили выплаты американцам по программе страхования от безработицы. Уровень бедности в США снизился с 10,9% в январе-феврале 2020 года до 8,6% в апреле-мае. То есть именно до такого уровня снизилась доля семей, имеющих доходы ниже черты бедности. Конкретные суммы материальной поддержки граждан зависели от уровня их доходов. Зачастую эти разовые выплаты были около 1200 долларов США на человека.

Поэтому результат — рекордно низкий уровень бедности в США — только на первый взгляд кажется парадоксальным.

При высоком уровне материальной поддержки со стороны государства такой результат закономерен.

Точно так же, как закономерным оказался результат материальной поддержки граждан в первые месяцы пандемии в России.

Объективности ради надо признать, что пока официальный статистический показатель, характеризующий именно уровень бедности в России уже в период эпидемии, Росстатом не опубликован. Есть данные только за первый квартал 2020 года: доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 12,6% (18,6 млн человек) от общей численности населения. И этот показатель, замечу, при всех особенностях его расчета в России и США, вполне пригоден для сравнения. Как видно, доля бедных у нас значительно больше.

Но если нет актуальных данных по доле бедных в стране, то как можно утверждать, что в России вырос уровень бедности в период пандемии? Очень просто: есть другой показатель, который тесно связан с показателем доли бедных, — динамика реальных располагаемых доходов населения. Этот показатель Росстатом уже опубликован: доходы граждан в России во втором квартале 2020 года снизились на 8% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

Чтобы понять глубину этого падения, напомню, что реальные доходы населения в России снижаются уже давно: накопленным итогом они уменьшились в 2014–2019 годах на 7,5%. Теперь вот еще и в период пандемии они резко просели. Почему так произошло, думается, понятно. Помните эти недавние дискуссии в России по поводу того, надо ли властям идти на широкомасштабную материальную поддержку граждан? Собственно говоря, особых дискуссий здесь и не было. Была позиция властей, которая изначально не предполагала такую поддержку. И была позиция критиков такого подхода, которые обосновывали крайнюю необходимость широкомасштабной материальной поддержки граждан в период пандемии коронавируса.

В России, как известно, власти в конце концов вынуждены были пойти на реализацию точечных мер в поддержке населения. Прежде всего, следует выделить среди этих мер достаточно существенную материальную помощь семьям с детьми. Однако в целом ситуацию это не сильно улучшило.

Небезынтересно заметить, что у правительства есть, казалось бы, успешный опыт преодоления экономического кризиса, не снижая, а повышая уровень материальной поддержки граждан. Во время мирового экономического кризиса 2009 года на широкую финансовую поддержку граждан власти шли более охотно. Прежде всего, тогда эта поддержка коснулась пенсионеров, но не только. В результате доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения уменьшилась с 13,4% в 2008 году до 13% в 2009 году. А ВВП страны, напомню, обвалился в 2009 году почти на 8%. То есть экономика упала, а положение с бедными стало лучше: в абсолютном выражении число бедных тогда сократилось с 19 млн человек до 18,4 млн человек. Не без оснований тогда этот факт власти поставили себе в заслугу. Типа кризис, а в России и доходы граждан выросли, и число бедных сократилось. Это была важная причина, почему тот кризис прошел для людей относительно безболезненно.

Сегодня ситуация другая, сегодня власти явно скромничают в поддержке населения.

Кстати, аргумент «денег нет» здесь абсолютно не работает. Деньги есть, да «не про вашу честь».

Если по состоянию на 1 апреля 2020 года в Фонде национального благосостояния было 12,9 трлн рублей, то на 1 июля 2020 года там оставалось немногим меньше — 12,1 трлн рублей.

Вот и результат: в США в период пандемии бедность снижается, а у нас растет. Как говорится, невероятно, но факт. А вот что вероятно, и даже очень, так это то, что бедность в России будет только нарастать. Недаром пришлось и национальную цель — снизить уровень бедности в 2 раза — срочно передвинуть новым президентским указом с 2024 года на 2030 год.

Игорь Николаев, «Новая газета»