«Надоело покупать продукты в кредит» 3.08.2020, 11:36

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Фото: «Белсат»

Что говорят люди, которые приходят на пикеты в поддержку перемен.

Доверенные лица Светланы Тихановской провели в Могилеве пикет в ее поддержку уже в пятый раз. Вечером 2 августа перед Ледовым дворцом царила атмосфера спокойствия и легкости, пишет сайт телеканала «Белсат».

Пикету в Могилеве предшествовал большой тур инициативной группы по районным городам: 1 августа они посетили Славгород, Кричев и Горки. В каждом из городов количество посетителей колебалось от десятков до сотен, не стал исключением и Могилев – на площадку у Ледового дворца пришло чуть больше сотни человек.

«Нам было очень важно поехать по районным городам, куда обычно никто не доезжает. Не так существенно, сколько было на пикетах людей, ведь мы знаем, что все заинтересованные могли увидеть стримы и новости с пикетов. К нам в районных городах подходили люди и выражали благодарность за то, что мы к ним приехали», – говорит доверенное лицо Светланы Тихановской Татьяна Сиваченко.

Инициативная группа Тихановской по Могилевщине заметно растет. Сейчас в команду входит 4 десятка человек. Сергей, который занимается безопасностью, отмечает, что количество людей на пикетах – не показатель. Мол, главное, кто проголосует против Лукашенко. «На пикеты приходят те, кто любит быть в толпе, но много людей не любит тусоваться, они сейчас дома, занимаются своими делами, но голосовать они точно будут против действующего главы государства», – говорит Сергей.

Василий Серяков приехал на пикет на веломобиле, который он сделал сам. Молодой человек приехал на пикет с сыном, но здесь есть его друзья и родители.

«Не знаю, как мать узнала, но это она сказала мне о пикете. Я впервые сюда приехал, раньше как-то не получалось. Я пришел, потому что лично меня не устраивает ситуация в Беларуси – надоело покупать продукты по карте «Халва». 20 лет назад мои родители немножко побоялись и подумали, что само как-то разрешится. Теперь моя очередь бороться с этим страхом и что-то менять. Ведь если этого не сделаю я, то со страхом придется бороться и моим детям»,– сказал Василий. Он признался, что на президентских выборах голосовал лишь однажды, за Милинкевича. Но эти выборы ни за что не пропустит и обязательно проголосует за альтернативного кандидата.

На велосипедах приехала и пара пенсионеров. Как выяснилось во время беседы, они на пикете оказались случайно, просто проезжали мимо. Но кто такая Светлана Тихановская знают. «Каждый день мы катаемся около часа на велосипедах. Остановились, так как женщина в микрофон что-то говорила о моем бывшем начальнике – Шорикове, стало интересно. Вообще за выборами было интересно следить в начале, но потом пошла суматоха: друг на друга говорят, компроматы бросают. Мы растерялись и захотелось прийти и вычеркнуть из бюллетеня всех. Сами мы хотим, чтобы жизнь в Беларуси улучшалась. Было бы хорошо, чтобы тот президент, который будет, послушал, что здесь говорят люди и сделал выводы», – ответила женщина.

Пенсионеры на велосипедах пожаловались на то, что в свои 70 лет они вынуждены платить налог на землю, хотя пенсионерам закон позволяет этого не делать. «Так получилось, что у нас в доме кроме нас прописана моя дочь. Но проживает она в свекрови. Понятно, что там ее не спешат прописывать. Мы мало того, что выплачиваем этот налог, который не должны выплачивать, так еще и помогаем молодой семье. Мы просили отменить нам эту плату, но они не согласились. Вот такие моменты нам не нравятся», – сказала женщина, которая случайно оказалась на пикете.

И все-таки большинство людей на пикет пришли специально. Когда со сцены прозвучал призыв подходить и разбирать открытки, листовки, белые браслеты, люди с удовольствием откликнулись. Брали не только себе, но и друзьям.

Кроме традиционных на пикетах в поддержку Тихановской бело-красно-белого и красно-зеленого флагов на этот раз у Ледового дворца развевались Могилевская хоругвь, флаг Каталонии и флаг с изображением Че Гевары. «Мы договорились все прийти с флагами», – сказала Наталья Шаменкова, которая сама пришла с Погоней на бело-красно-белом полотне. Наталья старалась не пропустить ни одного пикета и, кажется, у нее это получилось.

«Я приглашала с собой знакомых, друзей – никто не пошел, все занятые люди. А мне важно поприсутствовать, так как я хочу поддержать независимые выборы в Беларуси. Мне даже не верится, что такое может произойти, но очень хочется. Я хочу, чтобы все люди видели и чтобы власть тоже видела, что нас много. Когда я еду в дизеле, работаю на даче, я разговариваю с людьми. И по моим наблюдениям, Лукашенко поддерживает действительно меньшинство – процентов 40», – сказала Наталья.

Всех присутствующих доверенные лица еще раз предупредили, чтобы приходили голосовать только 9 августа и желательно после обеда.