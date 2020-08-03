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Эксперты Белого дома говорят о новой фазе эпидемии COVID-19 в США

  • 3.08.2020, 11:41
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Эксперты Белого дома говорят о новой фазе эпидемии COVID-19 в США

Специалисты призывают жителей сельской местности соблюдать меры предосторожности.

США вступили в новую фазу эпидемии коронавируса, когда инфекция становится «чрезвычайно распространенной» как в сельской местности, так и в городах, заявили в воскресенье эксперты Белого дома по коронавирусу, передает «Голос Америки».

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в некоторых районах страны, и представители органов здравоохранения работают с губернаторами над адаптацией ответных мер к условиям каждого штата.

«Мы находимся в новой фазе, – заявила доктор Дебора Биркс. – Сегодняшняя ситуация отличается от того, что мы видели в марте и апреле».

По ее словам, вирус «чрезвычайно распространен» как в сельской местности, так и в городах.

«Я обращаюсь ко всем жителям сельской местности: вы не застрахованы и не защищены от этого вируса», – заявила Биркс, выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN.

Координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу, Биркс заявила, что люди, живущие в семьях из нескольких поколений, должны носить маски даже дома, чтобы защитить пожилых людей или людей с сопутствующими заболеваниями.

Помощник министра здравоохранения и социальных служб Бретт Жируа вновь подчеркнул важность ношения масок.

«Если мы этого не сделаем, не ограничим скопления людей в закрытых пространствах, вирус так и будет распространяться. Нас это очень беспокоит, и это очень серьезный момент», – заявил он, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

По данным Reuters, коронавирус, который появился в Китае, заразил 4,6 миллиона человек в США. От этого заболевания умерло более 155 тысяч американцев.

Биркс сообщила, что федеральные власти готовят индивидуальные отчеты для каждого штата, в которых исследуются общественные тенденции и данные больниц.

«Все ответные меры должны подбираться индивидуально», – сказала она.

За последние три недели она посетила 14 штатов и, по ее словам, то, что она увидела, вызвало у нее беспокойство.

«Когда я ездила по стране, то видела, что вся Америка находится в движении, – сказала Биркс. – Если вы решили поехать в отпуск в популярное место, то, возвращаясь, вам нужно защитить тех, у кого есть сопутствующие заболевания, и предполагать, что вы заражены».

По словам Жируа, если люди будут носить маски и избегать скоплений, это даст тот же эффект, что и полный карантин.

«Вот почему мы едем во все штаты, выступаем по местному радио, даем конкретные инструкции каждому губернатору по округам, что им нужно делать, когда в этих округах [начнет расти заболеваемость], потому что тогда ее нужно будет подавить», – сказал он.


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