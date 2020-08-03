Ученые смоделировали путешествие во времени 1 3.08.2020, 12:10

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Кадр из фильма "Назад в будущее"

Оказалось, что в квантовом мире «эффекта бабочки» не существует.

Физики из США смоделировали путешествие во времени с помощью квантового компьютера IBM-Q. Их главный вывод в том, что «эффекта бабочки» не существует, пишет журнал «Нож».

Суть «эффекта бабочки» в том, что даже одно незначительное изменение в прошлом может непредсказуемым образом изменить настоящее и будущее.

Квантовый компьютер может имитировать процесс эволюции в обратном направлении, так что для него нет проблем с симуляцией перемещения в прошлое, говорит соавтор нового исследования Николай Синицын.

Исследователи смоделировали различные события с учетом их развития по нескольким сценариям. Так можно было посмотреть, приведут ли крошечные изменения к радикальным последствием в настоящем.

«Мы обнаружили, что наш изначально смоделированный мир мир остается таким же, каким и был. Это означает, что в квантовой механике не существует „эффекта бабочки“», — говорит Синицын.

Но ученые напоминают, что результат этого исследования не относится к классической физике. Так что все вопросы о возможных изменениях в прошлом остаются открытыми.