закрыть
3 августа 2020, понедельник, 13:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские компании поддерживают работников, которые готовы протестовать

3
  • 3.08.2020, 12:25
  • 4,398
Белорусские компании поддерживают работников, которые готовы протестовать
ФОТО: POLITICO.COM

Настоящая солидарность в действии.

Среди многих белорусских компаний распространяется следующее обращение, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Уважаемые сотрудники!

Ввиду сложившейся в стране общественно-политической ситуации и так как активное проявление вами своей гражданской позиции во многом будет определять будущие условия ведения бизнеса в целом и успешность работы нашей компании в частности, решено ввести следующие гарантии работникам:

- при необходимости выражения работником компании своей гражданской позиции, вам предоставляется оплачиваемый выходной (выходные) (при этом помните, что научно доказано, что мирные (не сопряженные с применением насилия) способы гораздо эффективнее, не поддавайтесь на провокации, избегайте насилия и причинения вреда имуществу граждан и субьектов хозяйствования);

- в случае применения в отношении работника компании административной ответственности в виде штрафа за участие в несанкционированном массовом мероприятии - сумма штрафа возмещается в полном объеме;

- в случае применения в отношении работника компании административной ответственности в виде ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии - заработная плата сохраняется в полном размере на весь срок ареста, затраты, связанные с отбыванием ареста, также возмещаются;

- каждому работнику гарантируется, что он не будет уволен за активное выражение своей гражданской позиции.

О необходимости выходного либо сокращенного рабочего дня для активного выражения своей гражданской позиции заранее сообщите своему непосредственному руководителю".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко»
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко» Колин Кортбус
На кoну ваша репутация
На кoну ваша репутация Вадим Прокопьев
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип