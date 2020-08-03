Белорусские компании поддерживают работников, которые готовы протестовать 3 3.08.2020, 12:25

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ФОТО: POLITICO.COM

Настоящая солидарность в действии.

Среди многих белорусских компаний распространяется следующее обращение, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Уважаемые сотрудники!

Ввиду сложившейся в стране общественно-политической ситуации и так как активное проявление вами своей гражданской позиции во многом будет определять будущие условия ведения бизнеса в целом и успешность работы нашей компании в частности, решено ввести следующие гарантии работникам:

- при необходимости выражения работником компании своей гражданской позиции, вам предоставляется оплачиваемый выходной (выходные) (при этом помните, что научно доказано, что мирные (не сопряженные с применением насилия) способы гораздо эффективнее, не поддавайтесь на провокации, избегайте насилия и причинения вреда имуществу граждан и субьектов хозяйствования);

- в случае применения в отношении работника компании административной ответственности в виде штрафа за участие в несанкционированном массовом мероприятии - сумма штрафа возмещается в полном объеме;

- в случае применения в отношении работника компании административной ответственности в виде ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии - заработная плата сохраняется в полном размере на весь срок ареста, затраты, связанные с отбыванием ареста, также возмещаются;

- каждому работнику гарантируется, что он не будет уволен за активное выражение своей гражданской позиции.

О необходимости выходного либо сокращенного рабочего дня для активного выражения своей гражданской позиции заранее сообщите своему непосредственному руководителю".

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