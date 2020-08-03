Десантник из Бреста: Настоящая «крылатая пехота» будет с народом 4 3.08.2020, 12:36

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Военные заявляют, что останутся верными присяге.

Десантник из Бреста, который посетил рекордный митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, поделился своими впечатлениями с сайтом Сharter97.org:

- Такого митинга в поддержку Тихановской не было нигде! Наш праздник - День ВДВ! Брест, можно сказать - столица ВДВ ныне в Беларуси. И тут, среди привычных флагов были наши, "маргеловские"! А также хорошее количество трезвомыслящих десантников! Хотелось бы сказать, после общения, тенденция вырисовалась такая, что не смотря на то, что АГЛ приезжал в нашу бригаду и увещевал ее руководство и офицеров, настоящая "крылатая пехота" будет с Народом! И не поддастся на преступные приказы! Мы давали присягу Народу, а не одному больному его представителю! А если кто-то рыпнется, то его свои же и "накроют"!