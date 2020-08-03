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В Великобритании выписали женщину, которая поставила рекорд по пребыванию в больнице с COVID-19

  • 3.08.2020, 13:07
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В Великобритании выписали женщину, которая поставила рекорд по пребыванию в больнице с COVID-19
Фото: Reuters

Ее госпитализировали еще до введения карантина.

В Великобритании выписали пациентку, которая поставила рекорд по пребыванию в стационаре с коронавирусом. В целом, она пролежала на больничной койке 141 день.

35-летняя Фатима Бридл (Fatima Bridle) заболела сразу после того, как вернулась из Марокко в Англию, пишет unian.net со ссылкой на Sun on Sunday.

Врачи диагностировали у нее коронавирус, но никто не мог представить, что она пробудет в больнице так долго. Фактически женщина оставалась в медицинском учреждении весь период коронавирусной пандемии в стране – 141 день.

Ее госпитализировали до введения карантина, а выписали через много дней после начала его смягчения. Все это время она оставалась в Southampton General Hospital.

Коронавирус у этой женщины протекал в тяжелой форме, сопровождался острым респираторным дистресс-синдромом, отказом легких, поэтому Фатиму пришлось поместить в реанимацию на невероятно долгие три с половиной месяца. Из них полтора месяца она находилась в искусственной коме, пока за нее дышал аппарат ИВЛ.

Фатиме иногда бывало так больно, что она задумывалась о смерти, ибо не хотела мучиться. Одно из легких повреждено перманентно, поэтому женщина не сможет дышать полной грудью уже никогда.

Она относится к числу самых тяжелых жертв коронавируса, у которых при подключении к аппарату ИВЛ на пике пандемии вероятность выжить составляла 40%, причем с каждым новым днем в коме она сокращалась.


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