Мужчина захватил банк в центре Киева 3 3.08.2020, 13:57

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Фото: Эльдар Сарахман / «Украинская правда»

Он угрожает взорвать бизнес-центр.

В Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.

"03 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию" – сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в «Фейсбук», пишет «Украинская правда».

Геращенко рассказал, что работники банка покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Полиция ввела спецоперацию "Гром". С террористом ведут переговоры.

Геращенко попросил граждан обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской.