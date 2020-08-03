Мужчина захватил банк в центре Киева

Мужчина захватил банк в центре Киева3
- 3.08.2020, 13:57
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Он угрожает взорвать бизнес-центр.
В Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.
"03 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию" – сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в «Фейсбук», пишет «Украинская правда».
Геращенко рассказал, что работники банка покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
Полиция ввела спецоперацию "Гром". С террористом ведут переговоры.
Геращенко попросил граждан обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской.