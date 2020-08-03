«Карьерный» спад: у БелАЗа серьезные проблемы 3.08.2020, 14:15

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Горнодобывающая отрасль почувствовала «недомогание».

По итогам первого полугодия БелАЗ заявил об увеличении доли поставок за пределы СНГ в структуре экспорта: она достигла 39,9 %, что на 31,8 п. п. больше, чем за аналогичный период 2019 года, и стала максимальной за всю историю. Однако в целом текущий год для сбыта предприятия складывается непросто, так как мировая горнодобывающая отрасль почувствовала «недомогание» еще до пандемии коронавируса, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Пресс-служба предприятия сообщила, что в 2020 году среднемесячная отгрузка в страны дальнего зарубежья демонстрирует второй показатель в истории после 2011 года. Всего экспорт за пределы СНГ шел в 14 стран. В структуре поставок внутренний рынок составляет 10,5 %, Россия — 37,4 %, другие страны СНГ — 12,2 %.

Вместе с тем показатели экспорта в целом, вероятнее всего, будут ниже прошлогодних. Данные официальной статистики показывают, что в январе — апреле поставки за рубеж автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, сократились на 62 %, до 124 единиц. В стоимостном выражении сокращение составило 62,2 %, до 86,15 млн долларов, а средняя цена единицы техники упала на 16,5 %, что может отражать изменения в грузоподъемности самосвалов.

Нужно отметить, что о снижении спроса на сверхтяжелую и дорогую технику свидетельствуют и данные БелАЗа. По итогам первого полугодия средняя грузоподъемность проданного в этом году карьерного самосвала составила 100 т. Для сравнения: по итогам 2019 года предприятие заявляло о средней грузоподъемности в 123 т, а в топ-3 категорий находились машины классов 110—130, 220—240 и 45 т.

В этом году структура реализации изменилась: на долю класса грузоподъемности 110–130 т приходится 42 %, 45 т —19 % и 55–60 т —11 %.

Рост доли поставок за пределы СНГ идет в основном за счет сокращения спроса со стороны российских компаний. Они завершили цикл активного обновления техники. Так, в январе — апреле поставки самосвалов в Российскую Федерацию в сравнении с прошлым годом упали в четыре раза, до 54 единиц. Кроме того, увеличению доли поставок за пределы СНГ способствовал контракт с Индией на 77 машин грузоподъемностью 136 т. Из них 32 машины, судя по экспортной статистике, были отгружены получателю за первые четыре месяца.

Простуда у гигантов

Сложности, с которыми БелАЗ сталкивается в этом году, не являются его локальной проблемой. Замедление активности в горнодобывающей промышленности началось еще в прошлом году. Американская Parker Bay фиксирует снижение своего мирового индекса отгрузок техники и оборудования для горнодобывающей отрасли с I квартала 2019 года. В I квартале 2020-го падение показателя замедлилось. В сравнении с предыдущим периодом количество отгруженной техники снизилось на 7,5 %, а в стоимостном выражении — на 1 %. За прошлый год индекс потерял половину своего прироста в предыдущие три года. Компания также отмечает, что в январе — марте снижались отгрузки именно карьерных самосвалов, в том время как поставки других видов техники увеличивались или были стабильными. При этом сохранялась тенденция к увеличению грузоподъемности автомобилей.

Во II квартале показатель, скорее всего, ускорил свое падение из-за карантинных ограничений, снижения цен на сырье, которое ведет к ухудшению финансового положения горнодобывающих компаний, а также из-за снижения их активности по разработке новых месторождений и проектов. тенденция также зародилась еще в прошлом году. По данным S&P, в сравнении с 2018 годом открытие новых добывающих мощностей сократилось на треть.

С падением числа заказов и выручки столкнулись и основные конкуренты белорусского автозавода. Caterpillar по итогам I квартала 2020 года сообщила о падении выручки на 21 %, до 10,6 млрд долларов, а также о снижении операционной маржи на 3,2 п. п., до 13,2 %. Доходы компании от сырьевого бизнеса сократились на 24 %, до 2,1 млрд долларов. В отчете отмечается, что горнодобывающие компании оптимизируют затраты из-за волатильности цен на сырье.

С высокой вероятностью можно говорить о том, что из-за коронавируса ситуация во II квартале только ухудшилась. В апреле Kоmatsu фиксировала снижение спроса на 12—53 % в зависимости от региона. Рост спроса сохранялся только в Китае. При этом компания также отмечала, что тенденция стала проявляться с конца 2019 года.

Komatsu отчиталась о снижении выручки в I квартале на 12,6 %, до 617,4 млрд иен (5,7 млрд долларов).

Price Weatehouse Coopers прогнозирует, что из-за коронавируса 40 крупнейших горнодобывающих компаний в этом году сократят свои капитальные расходы на 20 %, их прибыль до налогообложения снизится на 17 %, а выручка — на 6 %. По данным аналитиков, в апреле более половины этих компаний полностью или частично прекращали добычу из-за ограничений. При этом отмечается, что в целом компании из топ-40 перед пандемией имели устойчивое финансовое положение, и оно позволит им преодолеть кризис.

По мнению аналитиков, компании вынесут из коронакризиса несколько уроков. В частности, повысится значение автоматизации в добыче полезных ископаемых, компании будут стараться обезопасить свои цепочки поставок, уделяя больше внимания местным поставщикам. Кроме того, они могут прибегнуть к оптимизации рабочей силы, перераспределению офисных функций внутри компаний.

БелАЗу есть чем ответить на эти запросы. Вместе с российскими партнерами завод успешно продолжает испытания роботизированной техники самосвалов и погрузчиков, которые могут работать под управлением удаленного оператора. В этом году начаты тесты с использованием сети сотовой связи пятого поколения.

Завод также диверсифицирует свой портфель. В мае предприятие сообщило об успешном испытании в Польше 60-тонного самосвала с двигателем, соответствующим экостандарту Евро-5. Проект реализован вместе с польским дилером и Volvo Penta. Такие самосвалы могут быть востребованы на рынке Евросоюза. В сотрудничестве с российскими заказчиками продолжается работа по самосвалам с газовым двигателем.