Участник большого митинга в Бресте: Этот момент я с нетерпением ждал с 1994 года 2 3.08.2020, 14:20

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Фото: Сергей НИКРАШЕВИЧ / b-g.by

Митинг Светланы Тихановской прошел при просто потрясающей атмосфере.

На предвыборный митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской 2 августа к сцене брестского парка воинов-интернационалистов днем пришли около 20 тысяч тысяч человек, как молодежь, так и люди старшего возраста, пишет «Брестская газета».

Власти, отводя для проведения митинга лесопарковый массив, наверное, хотели, чтобы собравшиеся почувствовали себя партизанами. На месте проведения митинга были предприняты меры безопасности: милиция обеспечивала охрану общественного порядка и осуществляла контроль за дорожной безопасностью на прилегающих участках дорог.

Место проведения пикета было огорожено турникетами, проход осуществлялся через контрольно-пропускные пункты. Внутрь не пропускали нетрезвых. В ход акции правоохранители не вмешивались. Ведущие предупреждали собравшихся не поддаваться на провокации и не выкрикивать лозунги оскорбительного содержания.

Людей на митинг в поддержку Светланы Тихановской привело желание изменить жизнь к лучшему, ожидание перемен после предстоящих выборов, несогласие с тем, что сейчас происходит в нашей стране.

Леонид, работающий в частной компании на руководящей должности, поделился своим мнением: «Хотелось бы, чтобы в стране произошли перемены, чтобы мы стали свободными, не боялись высказывать свою точку зрения. Если народ поймет, что никакого хаоса и разрухи не будет, потому что все хотят просто жить в свободной стране, где люди могут реализовать свои возможности».

Зою Георгиевну, которой 66 лет, по ее признанию, на митинг привел всеобщий подъем и надежда на перемены.

«Я не могу сказать, что в Беларуси все плохо, но что мне больше всего не нравится, так это контрактная система, то, что ты всю жизнь не можешь слова сказать. Тебе плюнут в душу, а ты сглотни и живи, терпи дальше. Вот это меня сюда и привело. Если раньше при увольнении должны написать какую-то статью, то после того, как сделали контрактную систему, тебя берут на год, твой срок вышел, ты не понравился – тебя пинком, увольняют без объяснения причин. Вот это очень хочется изменить. Очень хочется, чтоб перемены были. А тот откровенный беспредел, когда из предвыборной кампании были исключены ключевые кандидаты, собственно, и привел сюда всех этих людей», – считает она.

«Этот год я с нетерпением ждал с 1994 года. Я в оппозиции был с самого начала. Работал в штабе Шушкевича. Все эти годы я боролся, как мог, с режимом Лукашенко. Люди никак не просыпались. Даже сейчас мои близкие друзья с высшим образованием говорят: а как мы без Лукашенко будем? А я им отвечаю: а как живут страны, где меняются президенты, ну два максимум срока? Живут отлично. Польша, Литва. В Украине все налаживается в правильном направлении. А у нас, как в болоте, все закисло. Знаменитый греческий философ Сократ сказал когда-то, что странным кажется, если бы пастух, постоянно уменьшая количество стада и его качество, считал себя хорошим пастухом. И тем более странно, когда при том, что сокращается население и качество их жизни, глава государства считает себя хорошим правителем. Я счастлив, что мы, наконец, поднялись. Я верю, что это не остановится, и лично я, хотя я уже старый и слабый, а мне 67 лет, готов идти в первой шеренге, если надо. Пусть стреляет Лукашенко из пулемета. Я пойду первый на пулемет», – откровенно высказался Александр.

Своим мнением относительно происходящих событий и исключения из президентской избирательной кампании ключевых кандидатов в президенты поделилась и представитель штаба Светланы Тихановской Зинаида Михнюк: «Видно, что у власти уже не такое положение, как раньше. Если раньше они садили кандидатов после площади, то сейчас это сделано до, значит, положение еще хуже. Я согласилась быть доверенным лицом потому, что считаю, что нельзя идти в бой, не веря в победу. Я верю в наш народ, я верю в то, что мы ничего не нарушаем. Здесь только один человек говорит все время про майдан. Мы говорим про честные, справедливые, открытые выборы. И я верю, что комиссии посчитают правильно, я их прошу посчитать правильно. Они ведь живут среди нас. Они нищают вместе с нами. У них дети не имеют нормальной работы и нормальной зарплаты. Все меньше и меньше рабочих мест, чтобы можно было в этой стране достойно жить. Независимый профсоюз, который я представляю, не может отмежеваться от политики. Достойная жизнь и достойная зарплата – это политика. Человек труда не должен быть нищим. И пенсионный возраст нельзя повышать, потому что продолжительность жизни у нас не такая, как в Европе».

В руках собравшихся – бело-красно-белые флаги и плакаты. Проникнутые и вдохновляемые ощущением единства, они скандировали: «Верым! Можам! Пераможам!», «Любім! Можам! Пераможам!» и «Жыве Беларусь!». Активисты со сцены призвали освободить политических заключенных, голосовать только 9 августа и не идти на досрочное голосование, а приходя на участки, иметь при себе белый браслет и «принимать решение сердцем».

Собравшимся рассказали об онлайн-платформе «Голос», с помощью который предлагается защищать голоса на нынешних выборах. Молодежь призвали помочь людям старшего поколения зарегистрироваться, чтобы и их голоса были посчитаны. Благодаря инициативе «Хуткая ўзаемадапамога», бизнес (а это более 200 компаний), проявляя солидарность с народом, готов предложить трудоустройство тем, кто из-за своей гражданской позиции потерял работу.

Беларусь, по словам одного из выступавших, «везде победила коронавирус, кроме избирательных участков, но коронавирус не является поводом не допустить наблюдателей на избирательные участки. Законодательно власть не имеет права запретить нам наблюдать, поскольку нас охраняет закон!»

Собравшихся призвали, проголосовав на выборах, сфотографировать свой бюллетень с двух сторон и отправить его фотографии на платформу «Голос», а членов избирательных комиссий не слушать и не исполнять приказы, которые не соответствуют избирательному законодательству.

Представительницы объединенных штабов прибыли на митинг с некоторой задержкой. Дело в том, что сотрудники ГАИ несколько раз проверяли машины кортежа Светланы Тихановской по дороге в Брест. Плюс, у одной из машин, кто-то порезал колесо. И когда, наконец, три грации нынешней электоральной кампании (как их назвала Лидия Ермошина), Светлана Тихановская и ее соратницы из объединенного штаба претендентов на пост президента Мария Колесникова и Вероника Цепкало вышли к собравшимся под гимн протестного движения «Стены рухнут», то были встречены громкими аплодисментами и радостными возгласами.

Обращаясь к брестчанам, кандидат в президенты Светлана Тихановская сказала: «В последние два года именно вы были примером для всей страны. Вы – простые граждане стали на защиту своего города, своих семей от угрозы, которую несет строительство аккумуляторного завода. На вас вся страна смотрела с надеждой. Спасибо, Брест за это! Сергей Тихановский видел в вас смелость. Он говорил, что Брест – это сила. Мы терпим, мы молчим, мы боимся. Нет, не так. Мы терпели, мы молчали, мы боялись. Но мы больше не хотим!»

Вероника Цепкало и Мария Колесникова также выразили свое уважение Бресту, который так настойчиво борется против аккумуляторного завода, и где столько европейского свободного духа. Они призвали не голосовать досрочно, а прийти на участки 9 августа, лучше во второй половине дня, и проголосовать за Светлану Тихановскую: «Сейчас мы все, и каждый из нас, мы точно знаем, что я могу все изменить… Из Беларуси годами уезжали умные, талантливые люди. Но сейчас они не хотят уезжать. Они хотят бороться за свои права… Мы вместе сможем положить конец спектаклю, который называется выборами. Пусть выборы 9 августа будут последними фальшивыми выборами в истории Беларуси».