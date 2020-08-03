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30% белорусских программистов участвовали в акциях солидарности

  • 3.08.2020, 14:59
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30% белорусских программистов участвовали в акциях солидарности

IT-бизнес не устраивает происходящее в стране.

Активных сторонников перемен среди айтишников хватает. Почти 30% специалистов сообщили, что участвовали в акциях солидарности, около 15% собираются быть наблюдателями на выборах, пишет сайт dev.by.

Четверть ИТ-специалистов помогают тем, кто пострадал за свои политические взгляды.

Между тем из-за выборов для многих айтишников стал актуальным вопрос о возможном релокейте. Больше 50% специалистов заявили, что от ситуации вокруг выборов и результатов всей кампании будет зависеть решение о переезде на работу в другую страну.

Лишь 16,7% респондентов заявили, что их все устраивает.


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