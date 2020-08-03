Из Беларуси бегут инвесторы? 2 3.08.2020, 15:29

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Во втором квартале произошел рекордный отток денег.

Министр экономики огорошил публику откровенным признанием. Оказывается, из страны недавно утекла большая сумма инвестиций, пишет сайт banki24.by.

В «мертвый» летний сезон Национальное агентство инвестиций и приватизации организовало международную конференцию. Естественно, на такой конференции не могло не выступить руководство Минэкономики. Просто потому, что НАИП является подчиненной организацией министерства.

Глава Минэкономики Александр Червяков сообщил, что позитивно оценивает привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе в 2020 году. По его словам, за полугодие «их объем ожидается на уровне около миллиарда долларов», а за весь 2019 год инвестиций было лишь на 300 млн USD больше.

Так в чем же сенсационность высказываний министра?

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе — балансовый показатель, это валовой приток инвестиций за минусом валового оттока. Кроме того, в данный показатель не включают разнообразные долговые обязательства типа кредитов и займов, кредиторки, дебиторки, лизинга и прочих инструментов.

Можно сказать, что прямые инвестиции на чистой основе — это самый адекватный показатель, по которому можно отслеживать инвестиционные потоки в/из Беларуси. Собственно, правительство это и делает уже несколько лет подряд. Этот показатель регулярно входит в число основных в официальном прогнозе на грядущий год.

Прогноз по инвестициям на 2020 год составляет 1,7 млрд USD. Прогноз на 2019-й был равен 1,6 млрд USD и чиновники его провалили.

2020 год начался весьма бодро. Всего за квартал Беларусь собрала 1,456 млрд USD иностранных инвестиций — больше, чем за весь прошлый год.

Почему тогда Червяков заявил о 1 млрд USD за первую половину 2020 года?

Судя по всему, во 2 квартале состоялся существенный отток инвестиций из страны. Ошибки в словах министра быть не может: ведь он сослался, что за 6 месяцев 2020-го инвестиции были меньше результата за 2019-й на 300 млн USD. А за прошлый год как раз и поступило около 1,3 млрд USD.

Значит действительно за апрель—июнь из Беларуси утекли 0,4 млрд USD. Эта сумма является максимальным оттоком инвестиций за время ведения статистики по действующей методике.

Мы даже можем назвать предполагаемого главного виновника оттока — это «дочка» Газпрома в Беларуси. По нашим расчетам, во 2 квартале Газпром трансгаз Беларусь перечислил акционеру рекордную сумму дивидендов — до 839,2 млн BYN.

Также 2 квартал традиционно выступает периодом перечисления дивидендов у белорусских банков с зарубежным капиталом. Если сложить предполагаемые денежные оттоки из «дочки» Газпрома и из банков, вполне можно выйти на искомые 400 млн USD.