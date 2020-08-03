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Россия выходит из соглашения с Кипром о двойном налогообложении

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  • 3.08.2020, 15:55
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Россия выходит из соглашения с Кипром о двойном налогообложении

Стороны не смогли договориться о корректировки документа.

Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром. Это объясняется тем, что в ходе переговоров документ не удалось скорректировать по поручению российского президента Владимира Путина, сообщает Министерство финансов России, передает «Радио Свобода».

Путин в марте предложил ввести 15-процентный налог на перевод дивидендов из России за рубеж. Тогда же он оговорился, что существующие договоры об избежании двойного налогообложения с другими странами надо будет пересмотреть.

Переговоры с Кипром о введении налога в 15 процентов на офшорные дивиденды и проценты не увенчались успехом, утверждают в ведомстве. В заявлении Минфина говорится, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми, поскольку способствовали бы "безналоговому выводу с территории Российской Федерации через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения".

"В июне-июле этого года мы вели переговоры с кипрскими коллегами касательно пересмотра соглашения во избежание двойного налогообложения между Россией и Кипром, с тем чтобы уже с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15 процентов. К сожалению, сегодня надо признать, что переговоры не дали результата", – заявил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

В апреле Минфин предложил Кипру отменить все льготы по налогу на дивиденды и проценты – это наиболее жесткий вариант изменения соглашения. В ответ кипрские власти выдвинули свои предложения. "По сути, они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ и будут способствовать безналоговому выводу из России значительных финансовых ресурсов", – отмечается в сообщении Минфина.

Россия предлагала на этой неделе провести очные переговоры на Кипре, чтобы найти компромиссное решение, но получила отказ, уточнили в министерстве. Однако, по данным кипрских СМИ, окончательную точку поставил Владимир Путин в недавнем телефонном разговоре с президентом Кипра. В результате российский вариант компромисса (его суть не уточняется) отвергло министерство финансов Кипра, говорится в сообщении. Поэтому российское министерство с 3 августа запустило процедуру денонсации соглашения. Она будет оформлена в виде федерального закона и внесена в Госдуму.

Сейчас налоговое соглашение с Кипром предусматривает, что налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России можно снизить до 5 или 10 процентов, а на проценты по займам – до нуля. После выхода из соглашения с Кипром все выплаты (дивиденды, проценты, роялти) в пользу резидентов Кипра из России будут облагаться в соответствии с российским Налоговым кодексом, то есть по ставке 15 процентов (дивиденды) и 20 процентов (проценты, роялти). Могут также пострадать российские компании и физлица, которые получают доход с Кипра, поскольку налогообложение этих выплат будет осуществляться по кипрскому законодательству.

В 2018 году на Кипр было выведено более 1,4 трлн рублей, а в 2019 году – более 1,9 трлн рублей. "Существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения. Ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам – до 0%. Это более чем в два раза меньше, чем соответствующая ставка в России (13-15%)", – констатирует Минфин.

Денонсация соглашения с некогда главным для России офшором – ожидаемое событие (рекордный отток российских инвестиций с Кипра отмечался еще по итогам 2018 года), пишет The Bell. Главный вопрос, интересующий теперь инвесторов: не попадет ли Кипр в черный список офшоров. Если это действительно произойдет, то использующие ставку 0 процентов компании утратят право на нее уже с 2021 года.

В марте Путин в обращении в связи с эпидемией коронавируса предложил установить налог за вывод дивидендов в офшоры в размере 15 процентов. Он заявил, что эти налоги пойдут "на поддержку семей с детьми и безработных".


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