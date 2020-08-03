Теплая летняя погода ожидается в Беларуси на этой неделе 1 3.08.2020, 18:20

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Во вторник, 4 августа, теплый воздух распространится на всю страну.

Теплая летняя погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Прошедшие выходные выдались прохладными: среднесуточная температура была на 1-5 градусов ниже климатической нормы. Но с понедельника ситуация начала меняться. В многокилометровой толще атмосферы начали преобладать юго-западные ветры, которые стали поставлять в Беларусь теплый воздух из Центральной Европы. Уже сегодня в середине дня в юго-западных регионах страны воздух прогреется до 27-29 градусов. На этой неделе ожидается настоящее лето", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 4 августа, теплый воздух распространится на всю Беларусь. Станут теплее и ночи. На фоне повышенного атмосферного давления во многих районах обойдется без осадков, лишь днем по западной части страны, где скажется влияние малоактивного фронтального раздела, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер прогнозируется южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем будет 24-29 градусов тепла, по юго-западу Беларуси - до плюс 30-32.

В среду и четверг, 5 и 6 августа, на фоне области повышенного атмосферного давления атмосферный фронт будет медленно смещаться с территории Польши в северо-восточном направлении. Дождей он принесет немного. В среду, 5 августа, будет облачно с прояснениями. Ночью в северо-западных, днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый с усилением до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов выше нуля. Днем будет 21-27 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 28-31.

В четверг, 6 августа, ожидается переменная облачность. Местами по Беларуси пройдут короткие летние грозовые дожди. В ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер прогнозируется северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов выше нуля. Днем будет 23-29 градусов тепла, по югу - до плюс 31.

В пятницу, 7 августа, атмосферное давление вырастет. В основном обойдется без осадков, лишь днем местами по югу Брестской и Гомельской областей возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, местами - плюс 15-17. Днем будет 22-28 градусов тепла, по югу - до плюс 29-31.

По предварительным прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные на большей части территории страны будет преобладать по-летнему теплая погода.