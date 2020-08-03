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Как Украине реагировать на ситуацию в Беларуси

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  • 3.08.2020, 18:33
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Как Украине реагировать на ситуацию в Беларуси
Фото: svaboda.org

В Киеве должны уделять приоритетное внимание ситуации в Минске.

Задержанных неподалеку от Минска российских наемников ЧВК "Вагнера" взяли под стражу. Лукашенко ждет пояснений от РФ. Эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос высказал изданию "Комментарии" мнение, что эта ситуация не должна отвлекать внимание от намеченных на 9 августа выборов в Беларуси

"Полагаю, что активное обсуждение различных версий возникновения недавнего скандала, связанного с задержанием под Минском наемников печально известной ЧВК "Вагнера", не должно отвлекать нас от главного – предстоящих выборов в Беларуси, которая является нашим соседом.

Нам следует помнить, что, несмотря на некоторое сегодняшнее напряжение в отношениях, Москва и Минск являются реальными союзниками и ближайшими партнерами, что подтверждено в целом ряде двусторонних документов. При этом, нельзя сбрасывать со счетов и определенный элемент непредсказуемости, обусловленный самой внутренней природой режимов в этих обеих странах.

В этой ситуации актуальной задачей для Украины должен стать постоянный мониторинг: внутренне-политической ситуации в Беларуси; состояния белорусско-российских отношений; соответствующих позиций Брюсселя и Вашингтона в отношении Минска. Очевидно, в Киеве должны также уделять приоритетное внимание ситуации с правами человека в Беларуси".


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