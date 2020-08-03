Почувствуйте Солидарность 1 3.08.2020, 19:24

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Обрушим стены вместе.

Сегодня лидеры польской «Солидарности» обратились к белорусам. «Поддержка независимой, свободной и демократической Беларуси — это моральный долг современных демократических лидеров», — говорится в открытом письме активистов «Солидарности» и бывших политических заключенных в Польше.

Белорусская солидарность уже не первый месяц шагает по стране. Белорусы в разных уголках страны участвуют во Флешмобе солидарности. Сегодня снова в 19:00 граждане нашей страны распахнули свои окна и пошумели как следует. 97% требующих перемен открывают окна квартир, вывешивают национальные флаги, выходят на балконы, аплодируют, стучат в кастрюли или включают громко музыку. Всего 2 минуты — но каждый день и до победы!

Акции солидарности проходят не только в нашей стране, но и более чем в 100 городах мира. Люди выходят с плакатами и бело-красно-белыми флагами на площади и улицы во многих городах мира. Акции и пикеты уже проходили в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Бостоне, Майами, Остине, Сан-Хосе, Филадельфии, Денвере, Атланте, Лос-Анджелесе, Ванкувере, Лондоне, Манчестере, Париже, Ницце, Берлине, Бремене, Дюссельдорфе, Мангейме, Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Вене, Женеве, Риме, Милане, Мадриде, Барселоне, Валенсии, Амстердаме, Гааге, Копенгагене, Брюсселе, Стокгольме, Праге, Братиславе, Варшаве, Познани, Щецине, Вроцлаве, Кракове, Белостоке, Вильнюсе, Риге, Таллинне, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Дубае, Никосии, Лимасоле, Софии, Стамбуле, Измире, Тель-Авиве, на Бали и в других городах планеты.

19:00 Минск гудит. Шабаны, Фрунзенская - людей на улице всё больше и больше. Уже не только шумим, но и присоединились к флешмобу "Давайте прогуляемся" 🔥❤️

19:00 У каждого свой конец рабочего дня. Особенно в понедельник 🎸

19:00 Бело-красно-белый флаг - символ перемен!

19:00 Мядель. Повеселиться детям в 19:00 в радость. У меня такое ощущение, что они специально к этому времени собираются.

Лариса Грибалева с другими музыкантами записали песню-призыв к белорусам.

Акция солидарности с белорусами прошла в Израиле.

Немец из Фонда Аденауэра записал новый рэп о Беларуси.