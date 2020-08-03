Житель Бреста: Эпидемия коронавируса даже близко не закончилась 3.08.2020, 19:45

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иллюстрационное фото kp.by

В Бресте от COVID-19 умерла женщина.

Житель Бреста сообщил редакции Charter97.org о смерти своей тещи от коронавируса. Пандемия никуда не ушла. Цифры Минздрава не соответствуют действительности.

«Все из-за выборов почему-то стали забывать об эпидемии, а она даже близко не закончилась, пишет читатель. - Брест, умерла теща, хорошая женщина, всю жизнь трудилась как вол. Без вскрытия пока еще сказали, что сердце. Однако последние три месяца она еле дышала, пневмонию поставили еще в марте, сказали что не «корона», а как такое может быть, если у нее на работе половина людей с коронавирусом официальным на работу ходило?

Друг в больнице работает, говорит что таких случаев по области тысячи, а что будет потом - неизвестно. И мер не только не принимается, но и имеющиеся ослабляются, денег не дают медицине на это почти.

В общем, власти нас опять обирают в свою пользу, но в этот раз на кону реально наши жизни», - сообщает читатель.