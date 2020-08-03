Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта 3 3.08.2020, 20:12

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Фото: Алексей Никольский / Sputnik / AP

Медведев занимает пост заместителя председателя Совета безопасности России.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. Документ опубликован на портале правовой информации, передает РБК.

В перечне лиц, которым положены дипломатические паспорта, появилась должность зампредседателя Совета безопасности России. Список был утвержден указом президента в 2012 году.

Помимо этого в документе уточняется, что дипломатический паспорт выдается и супруге или супругу заместителя главы совещательного органа.

В январе 2020 года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым в Совете безопасности страны вводится должность заместителя председателя. Согласно пояснительной записке, человек на этой должности будет входить в число его постоянных членов совещательного органа. На должность может назначить или снять только президент, он же определяет его полномочия.

Предложение создать этот пост глава государства озвучил после ухода правительства Дмитрия Медведева в отставку 15 января. Путин заявил, что создаст должность заместителя главы Совбеза специально для бывшего премьера-министра и поручит тому заниматься вопросами безопасности и обороноспособности.

После принятия законопроекта парламентом в феврале Путин подписал указ о введении этой должности.