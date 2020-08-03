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Чемпионка мира отказалась сниматься в ролике в поддержку Лукашенко

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  • 3.08.2020, 20:27
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Чемпионка мира отказалась сниматься в ролике в поддержку Лукашенко
Фото: AFP

Надежда Остапчук будет голосовать за Светлану Тихановскую.

Об этом чемпионка мира и Европы по легкой атлетике рассказала в выпуске Youtube-канала «Жизнь-малина».

— В 2010 году мне позвонили из администрации и предложили сняться в ролике в поддержку Лукашенко. Я сказала, что планирую голосовать за другого кандидата. Будет некрасиво, если я отдам голос одному, а в ролике поддержу другого. Мне было бы неудобно перед собой. Я отказалась, — сказала Надежда Остапчук.

По словам спортсменки, после этого ее перестали приглашать на различные мероприятия, но она по этому поводу не переживала.

На президентских выборах Надежда собирается проголосовать за Светлану Тихановскую.


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