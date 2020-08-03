ВОЗ начала кампанию с призывом носить в общественных местах маски 3.08.2020, 20:37

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Маски являются не только одним из способов избежать заражения, но и выражением солидарности с другими.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала кампанию с призывом носить в общественных местах маски. По мнению руководства ВОЗ, маски являются не только одним из способов избежать заражения, но и выражением солидарности с другими, передает «Радио Польша».

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что работа над вакциной COVID-19 все еще не принесла окончательного результата, и что наиболее эффективным методом защиты от инфекции является ношение масок, мытье рук и передерживание социальной дистанции.

Обязательство носить защитные маски было введено во многих странах мира еще в самом начале пандемии. По мере возобновления роста количества случаев COVID-19 в некоторых европейских странах за отсутствие маски в общественных местах начали вводить большие штрафы, например, в Италии и Великобритании.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 18 млн 117 тыс. человек. В общей сложности с начала пандемии от COVID-19 скончались более 690 тыс. пациентов.