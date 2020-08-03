Стадионы – вот где сегодня делается белорусская политика 2 3.08.2020, 21:10

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фото с сайта: by.tribuna.com

На митингах Светланы Тихановской много связей со спортом.

Летом 2020-го главной темой белорусского общества являются выборы президента, до которых осталось совсем немного. Кажется, что в стране просто не осталось людей, не интересующихся политикой, пишет «Трибуна».

После задержания Виктора Бабарико и недопуска к выборам Валерия Цепкало главным оппонентом нынешнего президента стала Светлана Тихановская. Во многом на это повлияло объединение штабов: так главными людьми ее команды стали Мария Колесникова (представитель штаба Бабарико) и Вероника Цепкало (жена Валерия Цепкало).

Проходящие по всей стране митинги Тихановской показали настоящую мощь кандидатки. Так, в Минске по разным данным собралось около 63 тысяч человек.

У предвыборной кампании Светланы очень много общего со спортом. Так, на упомянутом сборе в парке Дружбы народов в составе рок-группы :B:N выступал родной брат баскетболиста сборной Виталия Лютыча.

А одну из кричалок «Верым, можам, пераможам», которую заводит Вероника Цепкало (зачастую перефразируя «верым» в «любiм»), вы часто можете услышать на спортивных аренах (отметка 1:12:41).

Вне столицы главным символом оппозиции стали не заполненные площади и парки, а стадионы. Так многие любители футбола почувствовали разницу между заполнением трибун во время матчей и во время митингов.

В Бобруйске 25 июля прошло сразу два массовых мероприятия на футбольных стадионах. Сначала на «Спартаке» был матч «Белшины» и «Немана». На него пришло 655 зрителей.

фото с сайта: by.tribuna.com

А потом настало время митинга Тихановской на маленьком стадионе по улице Урицкого – это пара кварталов от «Спартака». И вот там посещаемость была гораздо больше. Посмотрите, как выглядело звездное небо на стадионе.

фото с сайта: by.tribuna.com

Традиционная картина в этом сезоне на «Строителе» на домашних играх «Шахтера».

фото с сайта: by.tribuna.com

Тот же стадион, но другое мероприятие. К слову, в Солигорске самой Тихановской не было, митинг проходил с участием ее доверенных лиц.

фото с сайта: by.tribuna.com

Еще более наглядная картинка в Молодечно, куда благодаря временному переезду «Энергетика-БГУ» вернулся большой футбол. Вот, например, на игру с чемпионом пришло посмотреть чуть больше 500 зрителей.

фото с сайта: by.tribuna.com

Количество людей на митинге оказалось выше почти в 10 раз.

фото с сайта: by.tribuna.com

1 августа Тихановская с митингом приехала в Слоним. Место проведения – стадион «Динамо», где играет юношеская команда «Слонима-2017» и тренируется основа.

Тут людей, пришедших на встречу с кандидаткой, пускали прямо на газон стадиона.

Общее количество собравшихся перевалило за две тысячи.

фото с сайта: by.tribuna.com

А сцена стояла прямо во вратарской!

фото с сайта: by.tribuna.com

Сравните с количеством зрителей на матче одного из аутсайдеров первой лиги.

фото с сайта: by.tribuna.com

В Гродно митинги прошли не на стадионе, но главная арена города все равно очень часто упоминалась. Все из-за директора центрального спорткомплекса «Неман», который стал одним из самых обсуждаемых людей в байнете из-за своего открытого письма председателю Федерации профсоюзов Михаилу Орде.

Директор стадиона выступил перед митингующими со спичем, а сама встреча собрала около 12 тысяч человек.

– У всех у нас общая цель. И вот эта история с моей открытой критикой в адрес Орда за поддержку действующего президента. Она наделала много шума. Многие даже сказали, что это героизм. Но я не считаю это героизмом. Представьте, до чего мы дожили: мы считаем честное и открытое выражение своего мнения героизмом.

А уже вечером этого же дня на самом стадионе, где команда Игоря Ковалевича принимала минское «Динамо», регулярно раздавалось не только привычное «Неман»!», но и «Жыве Беларусь!»

А во втором тайме и вовсе грянул хит «Ляписов» «Воины света» (тоже, кстати, часто звучит на митингах Тихановской).

Собираются стадионы не только в крупных городах, но и совсем в небольших, где проходят встречи с доверенными лицами без участия самой кандидатки.

Клецк с населением чуть больше 11 тысяч человек.

фото с сайта: by.tribuna.com

Кричев – 26 000 человек.

фото с сайта: by.tribuna.com

Дятлово – чуть больше 8000 человек.

Таким образом, стадионы становятся одним из главных символов лета-2020 и предстоящих выборов. И пока никаких «Майданов», о которых так часто говорят на госТВ.