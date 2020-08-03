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Иван Яковина: Усатый мужчина перестал вызывать у белорусов живой отклик

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  • Иван Яковина
  • 3.08.2020, 21:26
  • 8,873
Иван Яковина: Усатый мужчина перестал вызывать у белорусов живой отклик
Иван Яковина

Рейтинг Саши Таракана стабильно низкий.

Белорусские СМИ придумали, как обойти запрет на проведение соцопросов и публикацию рейтингов претендентов на пост главы государства. Издание tut.by опубликовало опрос, в котором предложило читателям выбрать кинофильм поинтереснее. Самым популярным оказался фильм «Три женщины» — 61 процент, а вот лента «Одинокий мужчина» заинтересовал лишь три процентов белорусов. Остальные — проголосовали либо за иной вариант, либо пока не определились.

В любом случае отрадно, что одинокий (и очень усатый) мужчина перестал вызывать у белорусов живой отклик.

Кстати, Лукашенко, который, видимо, зашифрован в названии фильма, куда-то пропал, уже пять дней не появляется на публике и даже перенес дату своего ежегодного обращения к нации.

Иван Яковина, «Новое время»


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