Иван Яковина: Усатый мужчина перестал вызывать у белорусов живой отклик

Иван Яковина: Усатый мужчина перестал вызывать у белорусов живой отклик18
- Иван Яковина
- 3.08.2020, 21:26
- 8,873
Рейтинг Саши Таракана стабильно низкий.
Белорусские СМИ придумали, как обойти запрет на проведение соцопросов и публикацию рейтингов претендентов на пост главы государства. Издание tut.by опубликовало опрос, в котором предложило читателям выбрать кинофильм поинтереснее. Самым популярным оказался фильм «Три женщины» — 61 процент, а вот лента «Одинокий мужчина» заинтересовал лишь три процентов белорусов. Остальные — проголосовали либо за иной вариант, либо пока не определились.
В любом случае отрадно, что одинокий (и очень усатый) мужчина перестал вызывать у белорусов живой отклик.
Кстати, Лукашенко, который, видимо, зашифрован в названии фильма, куда-то пропал, уже пять дней не появляется на публике и даже перенес дату своего ежегодного обращения к нации.
Иван Яковина, «Новое время»